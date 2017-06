Gedaan met mails lezen om advertenties te kunnen personaliseren: Google blijft voortaan af van je Gmail

In de loop van 2017 zal Google definitief stoppen met het scannen van e-mails in je inbox van Gmail. Dat deed de internetgigant om advertenties te personaliseren.

Google begon in 2004 met het scannen van e-mails. Als je bijvoorbeeld veel schreef over voetbal, kreeg je tijdens het surfen vaker advertenties voor voetbalschoenen te zien. Critici wezen lange tijd op de problemen met de privacy van de ondertussen ruim 1,2 miljard gebruikers van Gmail, waarmee het de meestgebruikte maildienst ter wereld is.

In 2014 stopte Google al met het scannen van mailboxen van bedrijven en overheden. Kort daarvoor was het bedrijf al gestopt met het scannen in Gmail voor studenten. In de loop van 2017 volgens dus alle particuliere accounts.

Bloomberg meent dat Google de verwarring bij klanten wil wegnemen, omdat er tot nu toe dus een verschillend beleid bestond tussen zakelijke accounts en particuliere accountq. Zeg maar: de betalende en de niet betalende klanten. “Er moet ondubbelzinnige duidelijkheid komen door het onderscheid weg te nemen”, zegt Google-topvrouw Diane Green.

Er zullen nog wel advertenties binnen Gmail getoond worden, aldus Bloomberg.