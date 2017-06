Wie hoofdpijn krijgt van geneesmiddel, moet dat melden

Het FAGG, het agentschap dat in ons land waakt over de veiligheid van medicijnen, vraagt apothekers, artsen en patiënten om vaker bijwerkingen te melden. Dat is nodig om nieuwe problemen met geneesmiddelen op het spoor te komen en die producten desnoods van de markt te halen.

Jaarlijks komen 600 meldingen van bijwerkingen binnen van patiënten en zorgverleners samen. Het aantal meldingen stagneert al jaren en dat is niet naar de zin van het FAGG. Een nieuwe campagne moet binnenkort soelaas brengen.

De meldingen zijn belangrijk omdat ze het agentschap helpen om waar nodig de bijsluiter aan te passen, extra voorwaarden op te leggen of desnoods een medicijn van de markt te halen. Sinds eind 2013 bijvoorbeeld is medicatie zoals Motilium (een middel tegen maagproblemen) alleen nog op voorschrift verkrijgbaar. Het risico op hartproblemen bleek groter dan gedacht. Datzelfde jaar kwam ook het advies om kinderen onder de zes jaar geen hoestsiropen te geven. Die doen op zo’n jonge leeftijd meer kwaad dan goed.

Kinderen en zwangere vrouwen

Het FAGG vraagt in eerste instantie om vooral aan de alarmbel te trekken bij problemen met nieuwe medicatie (herkenbaar aan een omgekeerde zwarte driehoek) of als het om kwetsbare groepen zoals kinderen gaat. “Maar in principe kunnen alle bijwerkingen een nuttige bron van informatie zijn”, zegt Ann Eeckhout. “Zelfs al gaat het om geneesmiddelen die al lange tijd verkrijgbaar zijn.”

Nog voor een middel in de apotheek ligt, duiken al nevenwerkingen op tijdens klinische proeven. Die komen in de bijsluiter te staan. Maar zeldzame problemen worden in de testfase niet altijd gevonden. Dat geldt ook voor bijwerkingen bij kinderen en zwangere vrouwen. Zij worden uitgesloten als proefpersoon.

Meldingsplicht?

Een van de problemen is dat artsen en apothekers momenteel niet verplicht zijn om bijwerkingen te melden. Er wordt aan gedacht om die verplichting alsnog in te voeren. Maar volgens huisartsenvereniging Domus Medica gaat dat te ver. “Beter zou zijn om artsen regelmatig te herinneren aan het belang om alert te blijven voor nevenwerkingen”, zegt voorzitter Roel Van Giel. “Niemand is van slechte wil, maar dokters hebben het wel erg druk en bovendien krijgen ze van commerciële vertegenwoordigers vooral te horen welke voordelen nieuwe medicijnen hebben. De mogelijke nadelen en risico’s heb ik nog geen enkele verkoper horen benadrukken.”