Vuurwapens bestellen via postpakket is een koud kunstje: “Internet valt heel moeilijk te controleren”

De politie maakt zich grote zorgen over de toenemende handel in vuurwapens via het internet. Voor zowel criminelen als gewone burgers is het een koud kunstje om met enkele muisklikken zware wapens online te bestellen en die dan via postpakketten te laten leveren. Europol verwacht dat die illegale wapenhandel in de nabije toekomst alleen maar zal uitbreiden.

Een Belgische informaticus is er vorig jaar in geslaagd om op het darkweb een kalasjnikov-aanvalsgeweer met 8.000 kogels te kopen, net als een Glock-pistool met 2.000 kogels en een geluidsdemper. Allemaal via een verkoper in de Verenigde Staten. Als reden voor de aankoop verzon de landgenoot dat hij handelde “uit bezorgdheid om zijn gezin te beschermen tegen ISIS”. Een paar dagen later werden de wapens geleverd via postpakketten. Niemand die iets in de gaten had.

Moeilijk te controleren

Volgens het Vlaams Vredesinstituut, dat uitgebreid onderzoek deed naar de Belgische illegale vuurwapenmarkt, is de online wapenhandel serieus in opmars. Voor zowel leden van criminele netwerken als gewone burgers is het erg eenvoudig geworden om op het internet illegaal vuurwapens aan te schaffen. En door de toename van die internethandel worden ook steeds vaker postpakketten gebruikt om wapens te transporteren binnen Europa.

Europol verwacht dat de online illegale vuurwapenhandel in de nabije toekomst ook alleen maar zal uitbreiden, wat een grote bezorgdheid is van de veiligheidsdiensten. “Omdat het internet heel moeilijk te controleren valt”, zegt onderzoeker Nils Duquet. “Enerzijds heb je het darkweb waar allerhande illegale producten vrij verkrijgbaar zijn, zoals drugs, kinderporno, maar dus ook vuurwapens. Daarnaast is er ook het gewone internet waarop wapens gewoon via fora of websites te koop worden aangeboden. Het is heel moeilijk voor de politie om dat allemaal op te volgen en die wapendeals via het internet te gaan monitoren.”

Oorlogstuig

Uit criminaliteitsstatistieken blijkt dat de politie de voorbije jaren 85 vaststellingen deed van illegale verkoop van vuurwapens via postorder of het internet. Maar Duquet is ervan overtuigd dat het aantal gevallen in werkelijkheid veel hoger ligt. “Het is vooral zorgwekkend dat het op die manier eenvoudiger wordt voor personen zonder criminele connecties om illegale vuurwapens te verwerven en dat ze zich daar niet eens fysiek voor hoeven te verplaatsen.”

De illegale wapenhandel in ons land spitst zich overigens steeds nadrukkelijker toe op oorlogstuig. In 2009 waren zware wapens, waarvan het bezit sowieso verboden is, nog maar goed voor 18 dossiers van betrapte handelaars, in 2015 waren dat er al 46. Het aandeel oorlogswapens steeg daarmee van nog geen 10 procent tot bijna een kwart. Het gaat om wapens die particulieren nooit mogen bezitten, zoals automatische vuurwapens en wapens uitgerust met geluidsdempers, nachtkijkers en laders met een extra grote capaciteit. Zulke wapens worden nagenoeg uitsluitend verkocht aan zware criminelen en terroristen.