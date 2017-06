Dochter eert Michael Jackson met nieuwe tattoo

Paris Jackson (19) heeft een tatoeage laten plaatsen. Ze liet het woord Applehead op haar voet aanbrengen om haar vader Michael Jackson te eren. Het was een troetelnaam voor hem. “Bij elke stap die ik zet, til jij mijn voet op en leid jij mij voorwaarts. Ik hou van jou”, schreef ze bij een foto op Instagram.

Paris telt intussen ruim vijftig tattoos, waarvan minstens tien een eerbetoon zijn aan haar beroemde vader. Zo staat het woord Bad, de titel van een van zijn albums, op haar hand. Op haar pols is Queen of my Heart (koningin van mijn hart) te lezen in het handschrift van de King of Pop. En op haar arm heeft ze zijn ogen laten vereeuwigen.

Vandaag is het exact acht jaar geleden dat Michael Jackson overleed aan een hartstilstand. Zijn dochter Paris was toen nauwelijks elf.