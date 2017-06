Mama getuigt moedig over hoe een keizersnede er echt aan toegaat

Mel Watts, een Australische blogster en mama van vier, heeft op ongeziene wijze haar verhaal gedeeld van de keizersnede die ze moest ondergaan bij de geboorte van haar zoon. Op haar blog doet ze het hele relaas, inclusief heel wat expliciete foto's van de ingreep en de geboorte zelf. "Ik was aan het beven van adrenaline en angst." Een moedige getuigenis.

Een tijdje geleden nog deelde de Australische Mel Watts op Instagram een doodeerlijke foto van haar buik na haar keizersnede. Die ging toen flink viraal en omdat haar verhaal heel wat mensen aansprak, heeft ze nu in een emotionele blogpost uitgelegd hoe alles er die dag van de operatie echt aantoe is gegaan. Ze deelde daarbij niet alleen haar herinneringen aan de keizersnede, maar ook foto's van de ingreep zelf die niet voor gevoelige kijkers zijn.

Heel bang

"Op zondagavond pakte ik mijn koffer, stopte mezelf in bed en zag daarna de volgende acht uur op de klok voorbijkomen. Ik kon niet slapen. Ik was heel bang en de angsten namen mijn hele lichaam over", begint Mel haar verhaal. Ze wist namelijk dat ze de dag erna een keizersnede zou ondergaan.

Eenmaal in het ziekenhuis sloeg de angst pas echt toe en voor ze het wist werd ze onder verdoving gebracht. "Ze legden me neer en ik zag iedereen om me heen druk in de weer. De verpleegsters maakten alles klaar voor de operatie en pas dan mocht mijn partner er eindelijk bijkomen. Ik was aan het beven van adrenaline en angst. Net toen ik me begon af te vragen of ze al waren begonnen, vertelden de dokters dat de baby er al bijna was. Ik voelde me misselijk door al het duwen en trekken, maar eenmaal ik hem hoorde huilen, kon ik alleen nog aan de baby denken."

Gemengde gevoelens

Ze kon haar zoontje Sonny niet meteen vasthouden omdat hij werd weggenomen omdat ze zich niet goed voelde. Uiteindelijk kwam Mel weer tot haar positieven en kon ze de baby in haar armen nemen. Toch kijkt ze met gemengde gevoelens terug op de gebeurtenis. Dat haar posts op zoveel respons kunnen rekenen, ziet ze dan ook als een teken dat ze niet alleen is en dat een keizersnede voor sommige mama's best een traumatische gebeurtenis kan zijn.

"Er zijn heel wat vrouwen die het hoofdstuk van een keizersnede niet zomaar meteen kunnen afsluiten, net omdat het hen allemaal wat te veel werd toen het gebeurde", vertelt ze. Maar niet zonder te eindigen met een positieve noot. "Keizersnedes zijn eng, maar een vrouwenlichaam is fantastisch en we bevallen allemaal op een andere manier."