Make-upartieste verklapt het geheime beautyritueel van Kate Middleton

Arabella Preston, de make-upartieste van Kate Middleton (35), heeft aan lifestylewebsite The Cut verklapt wat het beautygeheim van de dutchess is. Het gaat niet om een specifieke crème of een bijzondere blush, maar wel om het feit dat je je gezicht 's morgens en 's avonds goed moet wassen en je daarbij best gebruikmaakt van washandje. Zij het niet zomaar eentje.

Als je je huid gaaf wilt houden, is het niet alleen belangrijk dat je crèmes smeert, maar ook dat je je gezicht goed wast. Hoewel visagste Arabella Preston vooral bezig is met make-up, ziet ze het schoonmaken van het gelaat als een fundament. In tegenstelling tot andere make-upartiesten die zeggen dat je daarvoor best je handen gebruikt, raadt Preston vooral aan daarbij een washandje te hanteren. Al heeft ze het niet over een washandje zoals wij dat kennen, maar wel over een 'terry' of 'face washcloth' dat gemaakt is van flanel.

"Het is net essentieel dat het van flanel is", zegt Preston. "Een zogenaamde terry is zachter dan welke reinigingsborstel ook. Met het juiste washandje kun je je make-up er voorzichtig afhalen en je gezicht tegelijkertijd exfoliëren." Het is daarnaast volgens de make-upartieste ook heel belangrijk dat je zowel 's morgens als 's avonds je gezicht proper maakt. Dat is dus wat dagelijks Kate Middleton herhaalt en geef toe, ze heeft een stralende huid.