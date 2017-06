Deze knappe dokter zocht een flat in New York, maar dat draaide helemaal anders uit

Een onschuldig zoekertje heeft van een 26-jarige dokter in spe een van de meest begeerde vrijgezellen van New York gemaakt. Rehan Munir had op Facebook een boodschap gedeeld waarin hij op zoek ging naar een appartement, maar werd in de plaats overstelpt door aanzoeken van vrouwen.

Rehan Munir is een 26-jarige geneeskundestudent en een parttime model. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat zijn looks heel wat mensen waren opgevallen toen hij op de Facebookpagina van 'Gypsy Housing', waar naar roommates wordt gezocht, een zoekertje deelde. In plaats van een flat vond hij echter heel wat dames die hem overstelpten met complimenten en een enkeling schreeuwde zelfs uit dat ze met hem wilde trouwen.

Niet geheel onverwacht, was hij toch wat aangedaan van al die plotse aandacht. "Het was nogal overweldigend", zegt hij in een reactie aan The Huffington Post. "Ik schreef het en de volgende dag toen ik wakker werd, zag ik dat mijn post overspoeld was door berichten. Ik vond het hilarisch. Het internet is toch echt een onvoorspelbare plaats."

Langs zijn neus weg wist hij ook nog te vertellen dat hij single is, maar zich voorlopig wel op zijn carrière wil concentreren. Of hij ondertussen al een appartement heeft gevonden, is niet bekend. Hij is trouwens aan zijn laatste maanden toe in de Big Apple, daarna vliegt hij terug naar zijn thuisland Pakistan.

