Michel D’Hooghe (FIFA) keert even terug naar KBVB

Brussel - Baron Michael D’Hooghe, lid van het uitvoerend comité van de Wereldvoetbalbond FIFA, verscheen opnieuw op de hoofdzetel van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) in Laken, waar hij van 1987 tot 2001 bondsvoorzitter was. “Ik blijf me inzetten voor de vooruitgang van het voetbal”, sprak D’Hooghe de leden van de algemene vergadering toe.

Begin mei werd D’Hooghe op het 67e FIFA-congres in Bahrein gehuldigd als Ere-Fifa Executive Member. De voetbalbond kon niet achterblijven en zette zijn ex-voorzitter met een lange presentie in de bloemetjes.

“Het is langer dan 25 jaar geleden dat we zijn ingetrokken in dit gebouw, een project waar ik voor geijverd heb. Het doet me echt iets om hier voor jullie te spreken”, zei een zichtbaar geëmotioneerde D’Hooghe. De ex-voorzitter van de KBVB, de Belgische profliga en Club Brugge deed tijdens zijn speech een warme oproep om te blijven investeren in de medische begeleiding van Belgische voetballers. Zo wil D’Hooghe dat elke club tijdens de trainingen en wedstrijden een defribilator in de buurt houdt om snel te kunnen optreden tegen hartfalen. “Zo’n apparaat kost duizend euro, dat is geen geld voor een mensenleven”, aldus D’Hooghe, die ook de strijd tegen doping als een grote uitdaging ziet. De KBVB feliciteerde de 71-jarige Bruggeling voor zijn verdiensten met een prijs.

Nog een opvallende aanwezige was Eva Pasquier, de ontwikkelingsmanager van de Europese voetbalbond UEFA. Pasquier had veel lof voor de Belgische voetbalbond. “De UEFA volgt de ontwikkelingen in België met opengetrokken ogen. België is een klein land, maar dankzij het goede werk van al deze mensen behoort het tot de grootste voetballanden ter wereld”, richtte de Zwitserse zich tot de leden van de algemene vergadering.

Ook Pasquier moest een geschenk in ontvangst nemen, ware het niet dat De Keersmaecker dat was vergeten. “Ik heb een hele grote fout gemaakt”, grapte de Mechelse advocaat, waarna hij alsnog een cadeau gaf aan zijn speciale gast. Of hoe De Keersmaecker ook tijdens zijn laatste daad als bondsvoorzitter niet uit zijn rol viel.