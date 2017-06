De Franse spits Valère Germain verlaat AS Monaco, waarmee hij afgelopen seizoen landskampioen werd. De 27-jarige aanvaller tekende een contract voor vier seizoenen bij Marseille.

Germain scoorde afgelopen seizoen 10 keer in 36 competitiewedstrijden. Hij trof in totaal 17 keer raak in 60 matchen maar stond in de schaduw van Kylian Mbappé, die helemaal ontbolsterde.

Monaco, de nieuwe ploeg van Youri Tielemans, zou voor de aanvaller 10 miljoen euro ontvangen.