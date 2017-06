“Dopingonderzoek tegen Russische WK-voetballers”

Het Russische nationale voetbalelftal is mogelijk betrokken bij doping. De krant Mail on Sunday schrijft dat er een onderzoek komt naar de ploeg die in 2014 meedeed aan het wereldkampioenschap in Brazilië. De 23 spelers uit die selectie, en nog elf andere voetballers uit Rusland, zouden voorkomen op de lijst van 1.000 atleten van Richard McLaren.

De onderzoeker schreef vorig jaar in een rapport voor het wereldantidopingbureau WADA dat in Rusland jarenlang sprake is geweest van systematisch door de staat georganiseerde doping.

Wereldvoetbalbond FIFA wil niet op het bericht reageren, maar kondigde wel aan later op zondag met een reactie te komen.

Rusland was op het WK in Brazilië een tegenstander van België in de groepsfase. De Rode Duivels wonnen in het Maracanastadion in Rio de Janeiro met 1-0 dankzij een late goal van invaller Divock Origi. België won de poule met 9 op 9 en sneuvelde later in de kwartfinale tegen Argentinië. Rusland werd met 2 op 9 derde en was uitgeschakeld.

Vijf spelers van de WK-selectie van 2014 maken nu deel uit van het Russische team dat meedeed aan de Confederations Cup. Rusland werd zaterdag uitgeschakeld door een nederlaag tegen Mexico (2-1). Bij het WK in Brazilië kwamen de Russen niet verder dan de groepsfase.

Rusland organiseert volgend jaar het WK.