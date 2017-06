Verkeerschaos in centrum Brussel door fietswedstrijd

Brussel - De eerste editie van de fietswedstrijd BXL Tour brengt grote verkeersproblemen met zich mee in het hele stadscentrum. “Dit moeten we in de evaluatie bekijken voor mogelijke volgende edities”, stelt woordvoerster van Brussel Mobiliteit, Inge Paemen.

Door de 50 km lange fietswedstrijd doorheen Brussel werden onder meer de tunnels van de kleine Brusselse ring ( Leopold II- t.e.m. Louizatunnel richting Zuid en Troon- t.e.m. Rogiertunnel richting Basiliek), de tunnels van de Tervurenlaan, de Reyerstunnel richting centrum en de A12 richting Brussel vanaf de Ring ter hoogte van Strombeek-Bever afgesloten vanaf 10.30 uur.

Het verkeer in het hele centrum raakte hierdoor vast te zitten, bevestigt Brussel Mobiliteit. Door de afsluiting van de verbinding tussen het oosten en het westen van de hoofdstad was het enorm moeilijk om Brussel in en uit te geraken.

“We verwijderen de signalisatie en openen de tunnels pas nadat de laatste deelnemer over de finish is gereden”, vertelt Paemen. De hinder zal mogelijk nog tot 16.00 uur duren.

De start van de BXL Tour werd al met een twintigtal minuten verlaat doordat nog niet alle seingevers in positie waren. Om 11.20 uur begonnen de Masters aan hun wedstrijd, de laatste golf van renners vertrok rond 12.00 uur voor de 50 km lange tocht.