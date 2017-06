Negentig seconden en heel Malle lag plat

Malle - Vandaag exact 50 jaar geleden raasde een tornado over Malle. Negentig seconden, niet langer. Maar genoeg om de kerktoren af te kraken en 137 huizen te verwoesten. Er vielen geen doden. Huidig burgemeester Harry Hendrickx (67) moest zijn terminaal zieke vader tussen het puin gaan zoeken.

25 juni 1967. Een stralende dag. Malle maakt zich op voor een groot volksfeest. In café Brouwershof is een zevende kind geboren. Straffer nog: een zevende zoon. Die zal Boudewijn gaan heten. In die dagen is het nog de gewoonte om een zevende zoon naar de koning te vernoemen. Boudewijn zal die zondagnamiddag worden gedoopt in de Sint-Laurentius-kerk.

“De bevolking trekt in stoet naar de kerk. Voorafgegaan door de fanfare”, herinnert Harry Hendrickx zich, hij is dan pas afgestudeerd in de afdeling Latijn-Grieks. “Ik ben klaar om een lange, wilde vakantie in te gaan.”

Het loopt anders. Rond vier uur pakken donker wolken samen boven Malle. De doopplechtigheid voor de kleine Boudewijn is net afgelopen. Het volk trekt nu richting gemeentehuis, waar de burgemeester nog een glas aanbiedt.

De dag van de tornado werd een jongetje Boudewijn gedoopt, zoals elke zevende jongen toen heette. Twee dagen later kwam koning Boudewijn persoonlijk de schade opmeten.

Negentig seconden

Maar niet iedereen vertrouwt die donkere wolkenmassa. Wie thuis is gebleven en plots de harde wind voelt opsteken, zoekt beschutting in de kelder. Anderen halen nog snel de was binnen. Aan het gemeentehuis beginnen steeds meer mensen te dringen om binnen te geraken. Ze zijn bang te worden natgeregend.

Daags na de tornado worden al hulpcomités opgezet.

“Even na kwart na vier raast de tornado dan Malle binnen”, vertelt Harry Hendrickx. “Alles wordt donker en er steekt een oorverdovend geluid op. Niet alleen van de wind. Vooral van al de losgeslagen balken en metalen platen die overal tegenaan vliegen.”

Huidig burgemeester Harry Hendrickx was zeventien toen de tornado voorbij raasde.

Negentig seconden en de daarna is de windhoos alweer vertrokken. Dat is lang genoeg om van Malle één grote puinhoop te maken. Dat de kerktoren is weggeblazen, dat ziet iedereen direct. Gewoon afgekraakt, neergevallen en ondertussen nog een stuk van de kerk meegesleurd. Nog geen uur voordien zat de kerk nog vol voor de doopplechtigheid van Boudewijn.

Waar is Ghislaine?

Het gros van die kerkgangers is de tornado zonder kleerscheuren doorgekomen, in het gemeentehuis. Maar de muzikanten van de harmonie niet. Zij zijn buiten gebleven. De klarinettist is meer dan vijftig meter verder meegesleurd. Hij ligt kermend op straat, met een gruwelijke wonde aan zijn been.

Plots blijken mensen vermist. Zelfs kinderen. Paniek. Waar is Ghislaine? Een tienjarig meisje dat voor de feestelijkheden van Loenhout naar Malle is gekomen. Er komt geen reactie wanneer mensen haar namen roepend door de straat trekken. Waar is ze toch? Na een uur is een exclusief Ghislaine-zoekteam samengesteld. Dan vindt iemand haar schoentje. Meteen wordt de nabije omgeving afgezocht. Ghislaine ligt bewusteloos onder afgeknapte bomen. Ze leeft nog maar zal voor altijd in een rolstoel belanden.

Iedereen hielp bij de opkuis. Foto: Photo News

Dan slaat Harry Hendrickx in paniek. Hoe is het met zijn vader? De man ligt al een paar dagen in bed. Terminaal ziek, door een hersentumor. “Wanneer ik bij ons thuis aankom, zie ik dat het dak van de buurman is losgerukt en zich door ons dak heeft geboord. Ik rep me naar boven maar zie mijn vader niet. Hij ligt bedolven onder het puin. Ik moet hem letterlijk uitgraven. Vader leeft nog. Maar niet lang meer, hij zal over een paar uur sterven, dat orakelde de dokter, die nog dezelfde dag langskomt. Maar vader is - letterlijk - nog jong van hart en zal nog een paar maanden leven.

Vader ligt bedolven

Nadat Harry Hendrickx zijn vader in veiligheid heeft gebracht, gaat hij weer de straat op. Dan pas ziet hij de omvang van de ravage. Maar dan 130 huizen zijn zwaar beschadigd, overal liggen auto’s of autowrakken, telefoon- en elektriciteitskabel zijn afgerukt. En van langs alle kanten stromen de ramptoeristen toe.

De materiële schade was enorm. Foto: Photo News

“Maar niet al die kijklustigen hebben goede bedoelingen”, zegt Hendrickx. “Sommigen komen stelen uit de uit de stukgeslagen winkels en huizen. We hebben dan maar onmiddellijk een nachtwacht samengesteld die toezicht houdt bij de winkels.”

De dag nadien komt een massale solidariteitsactie op gang. De nieuwe “daklozen” krijgen maaltijden en tijdelijke opvang. De nonnen van de school zamelen kinderkleren en -schoenen in.

Start rampenfonds

“Als die ramp één iets goed heeft opgeleverd, is het de start van het “rampenfonds”. Dat is vooral de verdienste van toenmalig gouverneur Andries Kinsbergen”, zegt Harry Hendrickx. “Eerst was er enkel een provinciaal rampenfonds, nadien een nationaal.”

