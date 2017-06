GERUCHTEN. Mourinho verkiest Kane boven Ronaldo, Chelsea wil dure Juve-speler

Het is voorlopig nog wachten op de grote transfers, maar enkele dossiers naderen hun ontknoping. Zo heeft Chelsea veel geld veil voor een nieuwe verdediger en denkt Lyon aan een opvallende vervanger voor Lacazette. Een overzicht met de belangrijkste geruchten.

Juventus mag zich aan bod van 70 miljoen euro verwachten

Dani Alves is al weg, maar mogelijk speelt Juventus ook zijn linksachter kwijt. Alex Sandro maakte afgelopen seizoen veel indruk en dat is ook Chelsea-coach Antonio Conte niet ontgaan. Volgens LaGazzetta dello Sport willen The Blues diep in de buidel tasten voor de fysiek sterke linksback van de Oude Dame. Chelsea zou maar liefst 70 miljoen euro willen betalen aan de Italiaanse landskampioen om de Braziliaanse international te strikken. Juventus ziet Sandro liever niet vertrekken, maar laat zich misschien overhalen door het enorme bod.

Mourinho verkiest Kane boven Ronaldo

Cristiano Ronaldo zou op een vertrek azen bij Real Madrid na problemen met de Spaanse fiscus. Manchester United wordt genoemd als een mogelijke koper indien het zover komt, maar The Sunday Mirror meldt dat trainer José Mourinho liever Harry Kane ziet komen. De spits van Tottenham kroonde zich afgelopen seizoen tot topschutter van de Premier League. Zijn prijskaartje wordt geschat op 100 miljoen euro.

Foto: Photo News

Monaco-spits verkast naar rivaal

Kylian Mbappé is nog niet weg, maar Valère Germain neemt al wel afscheid van Monaco. De ploeg van Youri Tielemans laat de Franse spits verkassen naar rivaal Marseille, dat volgens L’Équipe acht miljoen euro op tafel legt. De 27-jarige Germain is sinds 2011 eigendom van Monaco, dat hem in het seizoen 2015-2016 uitleende aan OGC Nice.

Germain zou naar Marseille verkassen. Foto: AFP

Lyon wil ruilen met Arsenal

The Gunners zouden hun pijlen gericht hebben op Alexandre Lacazette. Dat betekent dat ze bij Lyon op zoek moeten naar een nieuwe spits en die gaan ze niet te ver zoeken. Olivier Giroud, die zijn plaats zou moeten afstaan aan Lacazette, zou in de deal betrokken kunnen worden. De voorzitter van Lyon bevestigde aan L’Équipe dat er contact was met Giroud. “Hij interesseert ons, want hij scoort gemakkelijk en heeft veel ambitie. Hij heeft me gezegd dat hij zijn tijd wil nemen om de juiste keuze te maken.”

Liverpool mikt opnieuw op Van Dijk

The Reds hebben hun interesse in de Nederlandse verdediger hernieuwd. Dat is opvallend, want een tijdje geleden liet Liverpool weten Van Dijk niet meer te willen halen. Southampton reageerde namelijk woest toen bleek dat de ploeg van Mignolet en Origi de speler contacteerde zonder dat de club op de hoogte was. Daarop excuseerde Liverpool zich en leek de deal van tafel, maar The Reds doen nu een nieuwe poging. Express weet dat The Saints 70 miljoen pond vragen.