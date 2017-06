Italiaanse jihadiste opgepakt “net voor vertrek naar België, naar haar Molenbeekse verloofde”

Een jonge Italiaanse is in de nacht van 22 juni in Tortona gearresteerd op verdenking van terroristische activiteiten. Volgens de lokale autoriteiten stond ze op het punt te vertrekken naar België, om hier te trouwen met een Molenbeekse man, met wie ze terug naar Syrië zou willen trekken, zo melden verscheidene Italiaanse media.

De jonge vrouw zou deel uitmaken van Hay’at Tahrir al Sham, een terreurcel gelinkt aan Al Qaeda Gabhat Al Nusra. Bombonati zit momenteel in de gevangenis van Turijn, maandag beslist de onderzoeksrechter of haar aanhouding al dan niet verlengd wordt.

In de gevangenis heeft ze nog geen woord gezegd. Het enige dat ze tot heden verklaarde is dat ze “geen zelfmoord” zal plegen. “De Koran verbiedt zelfmoord, ik zal het woord van Mohammed tot het einde respecteren.” Dat de vrouw jihadistische banden heeft lijkt zonneklaar. Haar vorige echtgenoot kwam om in Syrië en bij een huiszoeking van haar laatste verblijfplaats vond de politie extremistische propaganda, knipsels en artikels. Bij de huiszoeking vonden de speurders nog drie mobiele telefoons, twee USB-sticks, een kaartje voor Belgisch openbaar vervoer, een aantal internationale simkaarten en ander materiaal dat de speurders willen gebruiken om haar band met een Belgische cel aan te tonen.

Bekeerd en snel geradicaliseerd

In 2014 kwam ze voor het eerst op de radar van de inlichtingendiensten nadat ze de eerste sporen van radicalisering vertoonde. Ze had zich bekeerd tot de islam om te kunnen trouwen met haar toenmalige echtgenoot, Francis. In 2016 wordt het paar gearresteerd aan een Syrische grensovergang. Volgens speurders was de man daar actief als strijder, Lara verzorgde er gewonden. Intussen is Francis gesneuveld en kort daarna werd Lana uitgeleverd aan Italië nadat ze opgepakt werd aan de Turks-Syrische grens. Terug in Italië zocht ze een manier om terug te kunnen keren naar Syrië, dat wou ze volgens Italiaanse media doen met haar nieuwe Molenbeekse echtgenoot.

Een woordvoerder van het Belgisch federaal parket zegt vooralsnog niet op de hoogte te zijn.