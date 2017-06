Antwerpenaars ontvangen BK enthousiast, maar geen overrompeling zoals voor de Ronde

Antwerpen -

Na de start van de Ronde van Vlaanderen in april mocht Antwerpen vandaag zich met het BK wielrennen voor de profs een tweede keer opmaken voor een heus wielerfeest in de stad. Aan de start van het Belgisch Kampioenschap was er ondanks de lichte regen veel volk opgedaagd, al was er geen sprake van een overrompeling zoals voor Vlaanderens Mooiste. Onderweg verzamelde het volk vooral aan het Lotto-fandorp aan de Waalse Kaai en aan de finish. Naarmate het einde naderde, vond ook steeds meer volk de weg naar die twee cruciale punten op het parcours.