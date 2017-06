Pro League gelooft niet in communautaire splitsing van voetbalbond

De afgelopen week werd in het kader van de voorzittersverkiezingen van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) duidelijk dat de communautaire spanningen en de eeuwenoude vete tussen de prof- en amateurclubs nog geen verleden tijd zijn. De Pro League beloofde zondag in een persbericht inspanningen te zullen doen om de brokken te lijmen. “Structureel overleg is de sleutel tot succes”, klinkt het in een persbericht.

De spanning op de voetbalbond was in aanloop naar en ook na de verkiezing van bondsvoorzitter Gérard Linard te snijden. De Franstalige amateurliga pleegde een putch en wilde de eentalige Linard op het allerlaatste moment naar voren schuiven als tegenkandidaat voor François De Keersmaecker, die gesteund werd door de Vlaamse amateurs. Door een lek raakte de kandidatuur van de 74-jarige Henegouwer eerder bekend. De Vlaamse amateurvleugel hoopte met Gilbert Timmermans enkele stemmen van de Pro League weg te kapen, maar de voorzitter van Voetbal Vlaanderen strandde op 8 van de 22 stemmen.

Gérard Linard. Foto: BELGA

Ook tussen de Vlaamse amateurs en de profclubs is het water diep. Timmermans haalde na zijn nederlaag uit naar de Vlaamse profclubs. “Ik snap hun houding niet. Iedereen volgde Bart Verhaeghe en Mehdi Bayat blindelings. Dit is een slechte ontwikkeling voor het Belgische voetbal”, foeterde de 72-jarige Tongenaar, die weinig begrip kan opbrengen voor de keuze voor een bondsvoorzitter die het Nederlands niet machtig is.

Samenwerking

De Pro League probeert de opgelopen vertrouwensschade tussen de Franstalige en Nederlandstalige vleugels enerzijds en de profclubs en amateurclubs anderzijds te herstellen. “Wij geloven niet in een communautaire splitsing, ook niet in het amateur- en profvoetbal en wij zijn ervan overtuigd dat de samenwerking met de verschillende componenten van de voetbalbond alleen maar beter zal worden de volgende jaren”, reageerden Pro League-voorzitter Roger Vanden Stock en zijn CEO Pierre François in een mededeling. “Wij bedanken ook François De Keersmaecker voor zijn toewijding gedurende zijn volledige mandaat waarbij hij meer dan eens het hoofd heeft moeten bieden aan soms zeer moeilijke situaties.”

“De Pro League wenst Gérard Linard te feliciteren met zijn aanstelling als nieuwe voorzitter van de KBVB en staat tot zijn beschikking om deel te nemen aan de nodige hervormingen voor een goede werking van de grootste sportfederatie van het land. Wij zijn ervan overtuigd dat een permanent structureel overleg tussen de Pro League en de KBVB de sleutel vormt tot succes”, klinkt het.

Nog op zaterdag bekrachtigde het Uitvoerend Comité de aanstelling van Mieke De Clercq (Zulte Waregem) en Paul Van der Schueren (OH Leuven). Beide kandidaten kregen een mandaat toegewezen door de Pro League ter vervanging van Guy Craybex (Lommel United) en Herman Wijnants (Westerlo). “De Pro League is verheugd dat de samenstelling van haar delegatie in het Uitvoerend Comité bekrachtigd is. Het was dan ook gepast dat eindelijk een vrouw werd aangesteld binnen dit orgaan. Mieke De Clercq zal er met bevoegdheid de belangen van het Belgische voetbal verdedigen en meer bepaald die van het professionele voetbal. Daarenboven was de terugkeer van Paul Van der Schueren in het Uitvoerend Comité gewenst omdat hij binnen de Raad van Bestuur van de Pro League er de belangen verdedigt van de Proximus League club (1B)”, besloot de Pro League.