Mama bekent dat ze haar twee kindjes opsloot in snikhete auto als straf

De oprit lag bezaaid met glasscherven, toen de hulpdiensten arriveerden. De 24-jarige Cynthia Marie Randolph uit de Amerikaanse staat Texas stond naast haar wagen met haar 2-jarig dochtertje Juliet en haar zoontje Cavanaugh (16 maanden) in haar armen. De twee kindjes hadden hun lange tijd in een snikhete wagen niet overleefd. Heel Amerika leefde mee met het ongeluk van de vrouw, maar nu blijkt dat zij zelf schuldig is aan hun dood. Exact een maand na het ongeluk is ze gearresteerd op verdenking van dubbele moord.

De laatste maanden kwamen er geregeld verhalen binnen over kinderen of dieren die stierven, nadat ze bewusteloos werden teruggevonden in snikhete auto’s. Een maand lang leek het alsof dat lot ook Cynthia was overkomen, maar niets bleek minder waar. Zij heeft nu heel andere bekentenissen afgelegd.

Valse verklaringen

De 24-jarige mama vertelde in eerste instantie in tranen aan de politie hoe ze haar kindjes heel even uit het oog was verloren, terwijl ze het huishouden aan het doen was. Ze vouwde haar was bij elkaar, streek een paar truitjes en keek ondertussen televisie. Ze beweerde dat haar twee jonge kindjes zelf naar haar wagen waren gestapt met haar gsm en haar autosleutels bij zich.

Het duurde dertig minuten voordat Randolph besloot om nog eens te gaan kijken bij haar twee jonge kindjes, zo beweerde ze. Zodra ze zag dat zij niet meer bewogen, sloeg ze de ruit in en belde ze naar eigen zeggen in paniek het alarmnummer. Maar de hulpdiensten konden haar kindjes niet meer redden. Op dat moment was het meer dan 35 graden in die streek.

Waarheid aan het licht

Maar de politie begon na enkele extra ondervragingen te beseffen dat ze geen consistente verklaringen aan het afleggen was. Er veranderden steeds details in haar verhaal, waardoor de inspecteurs begrepen dat er meer aan de hand was. Na uren ondervraging bekende de vrouw dat zij schuldig was aan de dood van haar zoontje en dochtertje.

Randolph was samen met haar kindjes even weggeweest, maar toen ze terug thuiskwamen, wilde de kleine Juliet niet uitstappen. Ongeduldig probeerde Randolph haar te overtuigen, maar toen ze er nog niet uitkwam, gooide ze als straf de deur dicht, omdat ze niet wilde uitstappen. Daarna ging ze boos naar binnen en rookte ze marihuana. Daarna viel ze in slaap. Pas enkele uren later werd ze wakker, om dan te zien dat haar kindjes bewusteloos in de wagen lagen. Ze sloeg de ruit van haar wagen in om het te laten lijken op een ongeluk.

Schokkende statistieken schrikken VS op

Jaarlijks zouden er gemiddeld 37 kinderen sterven in de Verenigde Staten, omdat ze oopgesloten zijn in een snikhete wagen, zo beweert Jann Null van de National Safety Council. Voor 2017 staat de teller voorlopig op twaalf. 90 procent van de dodelijke slachtoffers zijn kindjes die jonger zijn dan drie.

Van alle kindjes die achtergelaten zijn in de blakende zon, zijn de helft vergeten door hun ouders. Dertig procent zou op één of andere manier zichzelf hebben ingesloten. In 17 procent zou er sprake zijn van kwaad opzet, zo staat er te lezen in schokkende statistieken op de website van het National Safety Council.

Nieuwe wet

Amerika reageert verbijsterd op het tragische verhaal. De Amerikaanse staat Ohio overweegt naar aanleiding van dit drama zelfs om een nieuwe te introduceren. Volgens hen zou het helpen als auto’s een alarm krijgen ingebouwd dat afgaat op het moment waarop er nog een kindje op de achterbank zit als de motor al enkele seconden afstaat.