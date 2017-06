Peeters wil militairen efficiënter inzetten: “Spijtig dat Bart De Wever zich in zo’n delicaat dossier op de borst klopt”

Brussel - Vicepremier Kris Peeters (CD&V) wil nagaan hoe de militairen op straat efficiënter kunnen worden ingezet. Hij hoopt ook dat het terreurniveau 3 snel weer kan zakken naar niveau 2, “zodat de militairen terug kunnen keren naar hun kazerne en hun militaire opdrachten kunnen opnemen”, aldus minister Peeters zondag in De Zevende Dag op Eén.

De christendemocraat is niet gelukkig met de reactie van N-VA-voorzitter Bart De Wever na de mislukte aanslag in het treinstation Brussel-Centraal. De Wever prees het werk van de militairen - die de dader neerschoten - en wees erop dat zijn partij had aangedrongen op de aanwezigheid van soldaten in het straatbeeld. “Ik vind het spijtig dat Bart De Wever zich in zo’n delicaat dossier op de borst klopt. Dat is voor niks nodig”, aldus Peeters.

Belangrijk voor de CD&V’er is het signaal vanuit de legertop dat deze situatie niet lang meer vol te houden is. De mogelijkheid om militairen op straat bewakingsopdrachten te laten uitvoeren, geldt enkel vanaf dreigingsniveau 3 op een schaal die tot 4 gaat. Toen die beslissing werd genomen, “hadden we nooit gedacht dat het voor jaren niveau 3 zou zijn”, aldus Peeters.

Zelf vragende partij

Hij wijst erop dat de militairen nu zelf vragen om meer efficiëntie in hun inzetbaarheid. De minister heeft dat naar eigen zeggen moeten lezen in de krant, maar stelde dat de bevoegde ministers Jan Jambon (Binnenlandse Zaken) en Steven Vandeput (Defensie), allebei van N-VA, blijkbaar al eerder waren ingelicht. “Ik vind het een belangrijke discussie hoe de militairen efficiënter kunnen worden ingezet wanneer we op niveau drie zitten”, aldus Peeters. In de loop van volgende week vindt een nieuwe vergadering van de Nationale Veiligheidsraad plaats.