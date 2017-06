Eerst de borsten, nu de lippen: opnieuw ophef rond nieuwste strip van ‘Suske en Wiske’

De nieuwste strip van Suske en Wiske, ‘Mama Wati’, zorgt voor veel controverse. Eerst kwam het album al uitgebreid in de media omdat het “taboes wou doorbreken” door blote borsten te tonen in hun prentjes. Maar dat is niet de reden waarom verschillende liefhebbers zich nu ergeren. “Ik kan nog steeds niet geloven dat iemand het oké vindt om een zwarte man op die manier af te beelden in strips voor kinderen. Walgelijk”, zegt Nozizwe Dube, voorzitster van de Vlaamse Jeugdraad op Twitter.

Het is de koloniale manier van afbeelden die verschillende mensen op sociale media voor de borst stoot. “Volgens mij heeft de huidige tekenaar van Suske & Wiske nog nooit een zwarte mens gezien, en baseert zich op referentiemateriaal uit 1920”, staat er te lezen in de reacties.

“Racistische prentjes”, zo noemt ook Dalila Hermans, redactrice bij Charlies Magazine, de beelden. “Die roepen pijnlijke herinnering op uit ons koloniaal verleden. Ik snap niet dat dat niemand is opgevallen. Dat is geen Afrikaanse man, dat is een halve aap. Dat zijn geen lippen, dat is hoe je de mond van een dier tekent. Ik ben hier echt niet goed van. We zijn in 2017 en we moeten dit echt niet meer pikken. Zolang zwarte mensen worden afgebeeld als halve apen, is het niet meer dan normaal dat ze worden behandeld als domme mensen en kinderen een laag zelfbeeld hebben.”

Daarom deed de redactrice een oproep om de huidige prent te verbeteren. “Bij deze roep ik alle tekenaars, grafisch vormgevers, illustrators, kunstenaars die ik ken op om een afbeelding te maken van een Afrikaanse man en deze te delen met de hashtag #nomoremonkeybusiness of rechtstreeks naar mij door te sturen. Ik beloof dat we er iets moois mee gaan doen!” En dat zorgt voor een mooi alternatief.