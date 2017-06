Agent raakt lichtgewond bij opstootjes in Borgerhout

Antwerpen / Borgerhout - Een lid van de fietsbrigade van de Antwerpse politie is zondagnamiddag lichtgewond geraakt bij enkele opstootjes in Borgerhout. Dat bevestigt politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

De agent controleerde de bestuurder van een bromfiets die mogelijk gestolen was en een fietser, maar dit was niet naar de zin van enkele omstaanders.

De bestuurder van de bromfiets was gevlucht bij een controle en kon even verder tot stilstand worden gebracht. Toen later nog een fietser werd gecontroleerd, kreeg de agent vermoedelijk een voorwerp naar het hoofd geslingerd. De politie onderzoekt momenteel wat er exact gebeurde. Intussen is de rust wel teruggekeerd in Borgerhout.