Blanche, bloemen en een kasteel: zo trouw je voor 500.000 euro

Je bruid in de (witte) bloemetjes zetten? Dat doe je voor 50.000 euro. Toch als je hét binnenlandse celebrityhuwelijk van het jaar organiseert. Zaterdag gaven ex-Miss België Noémie Happart en Rode Duivel Yannick Carrasco elkaar het jawoord in het kerkje van Archennes. Daarna vierden ze samen met 250 gasten feest in een luxueus decor in een kasteeltuin. Prijskaartje: 500.000 euro.