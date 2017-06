Löw viert tegen Hugo Broos 150e match als Duits bondscoach met 100e zege

Joachim Löw heeft zondag op de Confederations Cup in Rusland zijn 150e interland als bondscoach van Duitsland gevierd met een 3-1 overwinning tegen Kameroen. De zege tegen de ploeg van bondscoach Hugo Broos was bovendien de honderdste Duitse overwinning met Löw aan het hoofd. “In die lange periode heb ik mooie momenten gekend, maar ook met veel tranen gelaten”, reageerde de 57-jarige “Jogi” na de partij.

Löw begon in 2004 bij de Mannschaft als assistent-trainer onder bondscoach Jürgen Klinsmann en nam twee jaar later het roer over. Onder zijn bewind veroverde het Duitse nationale elftal zilver op het EK 2008, brons op het WK 2010 en goud op het vorige WK in 2014. “Ik geniet van deze 100e zege in mijn 150e match als bondscoach, maar zoals altijd zijn statistieken bijzaak”, bleef Löw nuchter. “Ik richt me tot al mijn spelers, ik wil hen hartelijk bedanken.”

De Duitse bondscoach zag zijn jonge ploeg met veel moeite winnen tegen Kameroen. “Je voelde dat de jonge spelers zenuwachtig waren voor dit beslissende duel. Er stond een halve finale op het spel. De eerste helft was niet goed, maar daar kan ik begrip voor opbrengen. Het belangrijkste is dat we de match altijd onder controle hadden. We halen de halve finale met deze ploeg, dat is toch buitengewoon”, zei Löw.

Tijdens de groepswedstrijd tegen Kameroen werd Sébastien Siani (KV Oostende) door de videoref onterecht van het veld gestuurd voor een zware overtreding van zijn Kameroense ploeggenoot Ernest Mabouka. De scheidsrechter gaf eerst een gele kaart aan Siani, maar op aangeven van de videoref werd dat een rode kaart. Even later greep de videoscheidsrechter opnieuw in om de hoofdref erop te wijzen dat de kaart voor Mabouka moest zijn.

“Iedereen, ook de scheidsrechters, moeten er nog aan wennen. In bepaalde gevallen heeft het systeem zijn nut al bewezen, maar het kan nog beter. Ik vind het goed dat er snel correcte beslissingen genomen kunnen worden”, oordeelde Löw. In de halve finales van de Confederations Cup kijkt Duitsland donderdagavond (20u00) Mexico in de ogen.