We kennen Emily Ratajkowski ondertussen allemaal van haar sexy jurken op de rode loper, haar topless optreden in de videoclip van 'Blurred Lines', en haar actieve Instagram-account. Het topmodel brengt haar zomervakantie door in Italië, in de Baai van Napels. Dat gaat uiteraard gepaard met heel wat leuke foto's. Ratajkowsk koos Italië overigens niet zomaar. Ze kwam er als kind vaak met haar vader, die ze bedankte met een foto.

Een bericht gedeeld door Emily Ratajkowski (@emrata) op 25 Jun 2017 om 11:09 PDT

Feeling like the Princess of Positano! Grazie @lesirenuse Een bericht gedeeld door Emily Ratajkowski (@emrata) op 24 Jun 2017 om 6:26 PDT

"Everything you see I owe to spaghetti" -Sofia Loren Een bericht gedeeld door Emily Ratajkowski (@emrata) op 23 Jun 2017 om 3:06 PDT

?? Een bericht gedeeld door Emily Ratajkowski (@emrata) op 23 Jun 2017 om 8:04 PDT

?? Een bericht gedeeld door Emily Ratajkowski (@emrata) op 23 Jun 2017 om 6:57 PDT

Dolce vita Een bericht gedeeld door Emily Ratajkowski (@emrata) op 21 Jun 2017 om 10:28 PDT

Een bericht gedeeld door Emily Ratajkowski (@emrata) op 18 Jun 2017 om 5:39 PDT