Nieuwe bondsvoorzitter bedenkt zich meteen na lapsus over Rode Duivels in buitenlands stadion

Gerard Linard (74) maakte zaterdag op zijn eerste persconferentie als bondsvoorzitter een verwarde indruk. “De stress en de emoties, het was een lange dag”, zei de man uit het Naamse Couvin nadat hij de eerste vraag in het Nederlands niet verstond. Over het Eurostadion was zijn uitleg ook al onsamenhangend.

Misschien kunnen de Rode Duivels hun thuiswedstrijden in Nederland of Frankrijk spelen. Of neen, dat gaat niet. Dat heb ik niet gezegd gerard linard

Het begin van de persconferentie was al meteen ontluisterend. Een vraag in het Nederlands of het normaal is dat iemand die geen Vlaams spréékt de grootste sportbond van het land kan leiden, werd door Linard zelfs niet begrépen. “Ik versta als Franstalige alleen vragen in het Frans”, aldus Linard nadat hij eerst hulpeloos om zich heen had gekeken. “Bovendien zijn er de stress en emoties, de verkiezing is net achter de rug. Dat ik geen Nederlands ken, is een gebrek. Dat geef ik toe. Maar ik ga in een team werken waar de ondervoorzitter, de secretaris-generaal en de financiële directeur Nederlandstalig zijn. Als ik het nodig heb, zullen die mij helpen. Dat wat het Nederlands betreft. Kan je je vragen in Frans stellen? Dat is makkelijker.”

Tot daar aan toe. Maar Linard is ook niet van plan Nederlands te leren. “Alleen als ik tijd heb, maar dat verwacht ik niet. Want ik ga werken om enkele doelen van de voetbalbond te realiseren. Er is veel werk en ik heb een kort mandaat. Ik wil werken, voor de rest reken ik op mijn medewerkers.”

Eurostadion geen mening

Volgend thema: het te bouwen Eurostadion. Zijn mening was niet uitgesproken. Meer nog, hij leek er bijzonder weinig van te weten. “Mijn mening is heel kort”, zei hij alvorens een verward exposé te starten. “We hebben een stadion van 40.000 toeschouwers nodig, anders verliezen we te veel geld. Dat kan een nieuw stadion zijn. Of een gerenoveerd stadion. Of twee à drie van onze clubs kunnen een nieuw stadion zetten van 40.000 toeschouwers. Het maakt niet uit. Maar we hebben zeker een stadion van 40.000 toeschouwers nodig. Brugge gaat er eentje zetten, misschien kan daar het EK 2020 worden gespeeld. Moet dat op Brussels grondgebied? Tja, dan zullen we op een bepaald moment moeten zeggen of we een stadion zullen hebben of niet. Ik zal me informeren en dan beslissen we samen.”

Te veel tijd zal hij zich daar niet voor mogen nemen want na 2018 kunnen de Rode Duivels niet meer in het Koning Boudewijnstadion spelen. Dan zijn de grootste beschikbare stadions Brugge en Standard, beide iets minder dan 30.000.

“Dan verliezen we veel geld. Misschien kunnen we in het buitenland gaan spelen. In Frankrijk en Nederland zijn er wel grote stadions... (bedenkt zich) Neen, dat zal niet gaan. Dat heb ik niet gezegd. Ik moet dat dossier nog bestuderen. ”