Toeristen schrikken zich dood wanneer haai van 2,5 meter vlak voor kust opduikt

Het was even schrikken op Mallorca toen toeristen er oog in oog kwamen te staan met een blauwe haai die nauwelijks enkele meters voor de kust plots opdook. Tot driemaal toe zelfs. Zondag werd het dier dan gevangen genomen.

De drie incidenten deden zich voor op het Spaanse vakantie-eiland Mallorca. De eerste keer in het vakantieoord Magaluf, daarna aan het strand van Illetes en vervolgens nabij het resort Can Pastilla. Telkens werden de betrokken stranden een tijd lang afgesloten omdat de haai richting mensen zwom. Honderden zwemmers werden aangemaand om zo snel mogelijk uit het water te komen terwijl de Guardia Civil ter plekke kwam met een schip.

De blauwe haai met een lengte van zo'n 2,5 meter snelde telkens weg maar werd zondag uiteindelijk toch gevangen genomen. Normaal is dit soort haaien niet meteen gevaarlijk voor de mens en leven ze in de diepe zee, maar wegens verwarring kunnen ze wel eens afdwalen. Later bleek dat er een haak in de mond van de haai zat. Omdat het dier "omomkeerbare schade" had opgelopen, werd de haai ingeslapen.