Voormalig topscheidsrechter stort te pletter na botsing met Belgische parachutist

Bij een botsing tussen twee parachutisten in het Zwitserse kanton Ticino is een 35-jarige Zwitser om het leven gekomen. Het gaat om Damien Carrel, die tot 2012 in de Zwitserse hoogste voetbalklasse aan de slag was als scheidsrechter. De Belg die betrokken was bij de botsing kwam ervan af met lichte verwondingen.

De twee sprongen uit een vliegtuig dat opgestegen was vanaf de luchthaven van Locarno-Magadino. Tijdens hun vlucht kwamen Carrel en een voorlopig onbekende 40-jarige Belg met elkaar in contact. De Belg kon gelukkig aan zijn noodparachute trekken en kwam er met enkele lichte verwondingen vanaf.

De Zwitser had minder geluk en stortte neer op straat, waarna hij ook nog eens werd aangereden door een auto die in de richting van Quartino reed en niet meer tijdig kon remmen. Voor Carrel, die tot 2012 in de Zwitserse hoogste voetbalklasse aan de slag was als scheidsrechter, kwam alle hulp te laat.

Wat de botsing tussen beiden veroorzaakt heeft, is voorlopig niet geweten.