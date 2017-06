Boot met 150 toeristen gezonken in Colombia: drie doden, dertig vermisten

Een boot met zowat 150 passagiers aan boord heeft schipbreuk geleden in het meer van El Penol de Guatapé, een toeristisch oord in het noordwesten van Colombia. Dat meldt de Colombiaanse luchtmacht. De politie spreekt van minstens drie dodelijke slachtoffers en 30 vermisten.

Een helikopter van de luchtmacht is onderweg naar Guatapé om hulp te verlenen.

Verdere officiële informatie is nog niet beschikbaar. In een video die circuleert op sociale media is te zien hoe de boot zinkt, terwijl andere boten naderen om hulp te bieden.