Politie krijgt ‘supersoftware’ om terroristen te ontmaskeren

Supersoftware die tot in de diepste krochten van het web doordringt. Daarmee ­zullen agenten van de federale politie, Staatsveiligheid en defensie binnenkort over het hele internet inlichtingen kunnen verzamelen om ­terroristen, haatpredikers en criminelen te ontmaskeren.

Nieuwe strijders ronselen, haatboodschappen de wereld insturen of handleidingen verspreiden voor een aanslag: terreurgroepen zoals ISIS maken al lange tijd dankbaar gebruik van het internet om in het geheim hun gang te gaan. Als ­antwoord daarop richtte de federale politie begin vorig jaar een speciale ­afdeling op, de Internet Referral Unit (IRU). De agenten moeten digitaal patrouilleren, haat­pro­paganda opsporen en ­offline laten halen, en haatpredikers laten ­vervolgen.

‘Dark web’

“We hebben al enkele honderden webpagina’s kunnen platleggen”, zegt Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van ­binnenlandminister Jan Jambon (N-VA). “Maar de afdeling telt mo­menteel een twintigtal agenten, binnenkort een dertigtal. Het is onmogelijk voor zo’n relatief kleine groep om het hele internet uit te kammen. Daarom heeft de ministerraad begin dit jaar ­beslist omsupersoftwareaan te kopen die auto­matisch webpagina’s opspoort die gelinkt zijn aan criminele feiten. Na de zomer beslist de ­regering welk bedrijf het beste systeem in huis heeft. De bedoeling is dat tegen eind dit jaar of ­begin volgend jaar, zowel politie, Staatsveiligheid als de militaire inlichtingendienst ermee aan de slag kunnen.”

Kostprijs van de supersoftware: een stevige 6,8 miljoen euro. “Voor dat geld krijgen we wel wat terug”, aldus Van Raemdonck. “Speurders zullen ‘OSINT’ (Open Source Intelligence Techniques, nvdr.) als een zoekrobot kunnen gebruiken. Door bepaalde woorden te combineren (bv. ongelovigen + boeten + Brussel, nvdr.) of ­bepaalde (video)beelden te uploaden (bv. een vlag van ISIS, nvdr.), kan die software gericht speuren. Blogs, websites, videokanalen,... Tot in het ­beruchte ‘dark web’ toe, gaat ‘OSINT’ er met de fijne kam door. Het gaat wel altijd om ‘open bronnen’, dat wil zeggen dat OSINT niet doordringt in afgesloten websites. Dat is bij wet verboden.” De informatie wordt tussen de veiligheidsdiensten gedeeld. Indien nodig, ­laten agenten accounts blokkeren en verwittigen ze het parket.

Sociale media

Patrouilleren op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en YouTube is echter niet mogelijk. “Maar die bedrijven hebben intussen wel een databank opgericht ­waarin gekende beelden van extremistische en terroristische propaganda zijn opgeslagen. Telkens wanneer iemand een foto of video wil posten, toetst het bedrijf zelf dat beeld af aan de opgeslagen beelden in die zogenoemde ‘hash-databank’. Is er een overeenkomst, dan verhinderen de sociale netwerksites automatisch dat de foto of video online komt.”