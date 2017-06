Hilde Crevits stuurt “menswaardige” bemiddelaars uit om onbetaalde schoolfacturen te innen

Om komaf te maken met ­incassobureaus die ouders onder druk zetten om hun schoolfactuur te betalen, rolt minister Hilde Crevits (CD&V) een “menswaardig” alternatief uit in ons onderwijs. Voorlopig 45 scholen krijgen straks hulp van ­MyTrusto om hun geld te ­innen. “Wij doen er alles aan om inbeslagnames te vermijden”, zegt oprichter en gerechtsdeurwaarder ­Patrick Van Buggenhout.

Incassobureaus die ermee dreigen dat kinderen hun rapport niet zullen krijgen als ­ouders een schoolfactuur niet betalen. Het zijn verregaande praktijken waar de vzw SOS Schulden op School al meldingen van kreeg.

Eén op de vier scholen doet vandaag een beroep op incassobureaus. Volgens de laatste cijfers maakten zij in 2016 jacht op 2,3 miljoen euro, goed voor meer dan tienduizend schadeclaims.

Om die incassovorderingen te vermijden, heeft onderwijs­minister Hilde Crevits nu 45 middelbare scholen geselecteerd die een jaar lang hulp krijgen van MyTrusto, opgericht door deurwaarder Patrick Van Buggenhout die op een “ethisch verantwoorde manier” schulden recupereert.

“Vaak gaat het om gezinnen met meerdere schulden”, zegt hij. “Bij de elektriciteits­leverancier, de school, ... In het klassieke systeem sturen die allemaal apart een deurwaarder op je af. De bijkomende kosten swingen daardoor de pan uit. Mensen die jaarlijks pakweg 10.000 euro afbetalen, betalen amper 1.500 reële schulden af. De rest blijft plakken in het systeem. Daardoor blijven ze vastzitten in een neerwaartse spiraal.”

Bij MyTrusto gaat één deurwaarder samenzitten met de ouders om de schulden te analyseren. Daarna legt die een afbetalingsplan voor aan de verschillende schuldeisers. Iedereen krijgt een deel van de koek. “Van in het begin overleggen we met de ouders en proberen we zo veel mogelijk de rechtbank en inbeslagnames te vermijden”, zegt Van Buggenhout.

Het college Ten Doorn in Eeklo is een van de scholen die met MyTrusto in zee gaat. Elk jaar kampen ze met 50.000 euro aan openstaande facturen. “Sinds drie jaar werken we met een incassobureau”, zegt directeur Annick Willems. “Dat heeft een effect, maar we stelden er ons vragen bij of dat wel de beste manier is.”

Schoenen en jasjes

Het initiatief van de minister maakt deel uit van een groter plan om armoede op school te bestrijden. De scholen krijgen ook hulp van armoede-experts om hun kosten te beheren en beter te communiceren met ouders over facturen. “We hebben nu wel projecten op school om kinderen te helpen die een tekort hebben aan schoenen of een jasje”, zegt Willems. “Maar we willen de armoede structureler aanpakken.”

De 45 scholen krijgen nu één schooljaar lang begeleiding. Het is de bedoeling dat de onderwijskoepels uit die ervaringen leren om er ook daarna voort mee aan de slag te gaan.