Stilaan meer zon

De natuur kan wel wat water gebruiken, dus alle regen is welkom. Vandaag blijft het nog grotendeels droog, maar de komende dagen zal de buienmolen op gang ­komen en worden de temperaturen minder zomers. Dinsdag is het nog tijdelijk warm, daarna wordt het frisser.

Vandaag schommelen de maxima rond 23 graden, wat een vrij normale temperatuur is voor eind juni. We krijgen er ook zon bij. Bij het begin van de dag zullen de wolken nog overheersen met plaatselijk een bui, maar later gaat de zon er alsmaar meer doorbreken. De wind waait in het binnenland zwak. Aan zee blijft het koeler met 19 graden en een matige noordwester.

Vannacht verdwijnen de stapelwolken. Vanaf het zuiden komen later wolkenvelden opzetten. Tegen het einde van de nacht is het overal zwaarbewolkt bij minima rond 13 graden.

Dinsdag zitten we tijdelijk in warmere lucht en gaat het kwik richting 25 graden, maar we gaan er wel redelijk veel bewolking moeten bij­nemen. In de loop van de namiddag zullen we buien zien passeren en misschien hoort daar ook een donderslag bij.

Woensdag gaan de hemelsluizen wat verder open. Af en toe kunnen er een paar stevige buien vallen, mogelijk met onweer, en maxima gaan tot 22 graden.

Donderdag verwachten we nog meer buien en redelijk veel wind.