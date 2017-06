Binnen tien jaar drinken we allemaal zeewater

Hoera, het heeft (een beetje) geregend ­afgelopen weekend! Maar nog lang niet genoeg om de grondwaterstanden aan te vullen ende droogte te verjagen. “Waterschaarstewordt de regel”, zegt bio-ingenieur Marjolein Vanoppen, die samen met haar collega’s van de UGent in India een testinstallatie bouwt om drinkwater uit zee te halen. “Het is een ­kwestie van tijd voor we dat ook in ­Vlaanderen zullen moeten doen.”