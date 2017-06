Piloot vraagt passagiers om te bidden nadat vliegtuig rechtsomkeer moet maken wegens motorproblemen

Een toestel van Air Asia dat op weg was naar Kuala Lumpur heeft zondag wegens motorproblemen rechtsomkeer gemaakt naar Perth in Australië. Tijdens de vlucht riep de piloot de passagiers op om te bidden.

Filmpjes gemaakt door passagiers tonen hoe het vliegtuig aan het schudden is tijdens de twee uur durende terugvlucht. Uiteindelijk kon het toestel veilig landen.

Volgens de passagiers vroeg de piloot tijdens de vlucht tweemaal aan de passagiers om te bidden. “Ik hoop dat u bidt, ik bid ook”, vroeg hij.

AirAsia flight to Kuala Lumpur forced to return to Australian airport after technical issue caused violent shaking. The plane landed safely. pic.twitter.com/Nvdazdrgmr