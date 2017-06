CLUBNIEUWS. Buffel verlengt bij Genk ondanks interesse van Club, Gent neemt twee spelers niet mee op stage

Terwijl Oliver Naesen zich dit weekend tot Belgisch kampioen in het wielrennen kroonde, zaten de Belgische clubs ook niet stil. Bij Racing Genk zijn ze opgetogen: Thomas Buffel verlengt, ondanks concrete interesse van Club Brugge. AA Gent neemt dan weer afscheid van twee spelers: Jérémy Perbet en Rob Schoofs mogen niet mee op stage. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

AA GENT. Schoofs en Perbet niet op stage

AA Gent vertrekt vandaag op stage naar Jupille, maar Rob Schoofs en Jeremy Perbet zullen die trip wellicht niet meemaken. In plaats daarvan moet het duo zich vandaag op training bij de beloften melden. De twee zitten op een zijspoor bij Gent en de club gaf eerder al aan dat het op zoek is naar een oplossing voor elk van hen. Nu ze ook niet mee mogen naar Jupille is het helemaal duidelijk dat ze mogen vertrekken. Voor Rob Schoofs is er interesse van onder meer KV Mechelen, terwijl Jeremy Perbet in verband wordt gebracht met een terugkeer naar Charleroi.

Voor Schoofs en Perbet heeft het huwelijk met Gent eigenlijk nooit gewerkt. Schoofs werd bij Sint-Truiden weggehaald als opvolger van Sven Kums, maar kon zich moeilijk doorzetten en werd vorig seizoen zelfs niet opgenomen op de lijst voor de Europa League.

Perbet maakte afgelopen seizoen wel enkele belangrijke doelpunten, maar was nooit de spits die trainer Hein Vanhaezebrouck graag zag. In januari diende hij al een transferverzoek in, maar toen kwam het er niet van. Nu dringt een vertrek zich wel op.

RACING GENK. Thomas Buffel verlengt

Thomas Buffel (36) zet vandaag zijn handtekening onder een contract dat hem één jaar langer bij Racing Genk houdt. De onderhandelingen sleepten even aan omdat Buffel ook kon rekenen op stevige interesse van Club Brugge. “Nog voordat Genk een voorstel deed, zat ik al samen met Mannaert”, geeft Buffel toe. “In eerste instantie puur uit nieuwsgierigheid. Maar het aanbod was wel aanlokkelijk. Dus moest ik de pro’s en de contra’s tegen mekaar afwegen.”

Vooral het familiale aspect was aanlokkelijk voor Buffel, die van oorsprong een Bruggeling is. . “Ik kon met de kids terugkeren naar de familie, wat voor stabiliteit zou zorgen (Hij verloor begin dit jaar zijn echtgenote na een slepende ziekte, nvdr.). Of ik kon ze nog een jaar in de huidige structuur laten opgroeien en de situatie over een jaar herbekijken.”

Uiteindelijk helde de balans dus over naar Racing Genk. “Ik word door de fans op handen gedragen. Dat ze een petitie hielden om me in Genk te houden, heeft me enorm geraakt.”

STVV. Drie nieuwe spelers op Stayen

STVV heeft er een druk onderhandelingsweekend opzitten, maar coach Marquez krijgt er eindelijk een stel nieuwkomers bij. Flankaanvaller Jordan Botaka, ex-Club Brugge en vorig seizoen goed voor 26 matchen bij Charlton, wordt aangeworven. Verder moeten de Grieken Stelios Kitsiou (tweevoudig international) en Charis Charisis, respectievelijk rechtsachter en centrale middenvelder van PAOK, de Kanaries komen versterken. Ook Igor Vetokele zou eindelijk bijtekenen.

WAASLAND-BEVEREN. Clement voert meteen enkele veranderingen door

Nieuwe trainer Philippe Clement wil zijn visie doortrekken naar alle geledingen van Waasland-Beveren. “Met de gegeven middelen moeten we het maximaal mogelijke eruit halen. Daarbij moeten we inventief zijn om alles te professionaliseren en ik voel dat iedereen binnen de club meegaat in dat verhaal.” De oefenmeester voerde inderdaad al enkele veranderingen door om de club verder te professionaliseren. Zo beschikt iedere speler nu over een gloednieuw Polar-systeem met GPS, waarbij de ze in real time worden gemonitord.

“Meten is weten”, verduidelijkt Clement de vernieuwing. “Met dit systeem kunnen we zien welke afstanden er elke dag worden afgelegd. Op die manier kunnen we spelers op basis van objectieve gegevens naar een hoger niveau brengen. Voorts beschikken we nu ook over een slaapzaal, waar de spelers al gretig gebruik van gemaakt hebben, om tussen twee trainingen door even uit te rusten. Binnenkort komen er ook nog ijsbaden bij en staat er een mentale screening op het programma. Op die manier krijgen we een duidelijk beeld hoe de spelers in elkaar zitten en hoe we hen mentaal op een hoger niveau kunnen tillen.”