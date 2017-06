COMMENTAAR. Een valse start voor de nieuwe bondsvoorzitter en een stap achteruit

“Sorry Sir, can I check your accreditation license?” Excuseer mijnheer, kan ik uw accreditatiebewijs eens nakijken? Het kan zomaar een vraag zijn van een brave steward zijn op het eerstkomende UEFA-congres op 20 september. De Belgische bondsvoorzitter zal in het rond kijken en niet weten wat er wordt bedoeld. Op een moment dat de functie van bondsvoorzitter steeds meer als ceremonieel wordt omschreven, zal de Belgische vertegenwoordiger de ceremonies maar half beleven. Gezichtsverlies.