Nieuwe coach Leko zet blauw-zwart stilaan naar zijn hand: le nouveau Club est arrivé

Tegen de zwakke eersteprovincialer Westkapelle won het new look Club Brugge van Ivan Leko zaterdag met sprekend gemak zijn eerste oefenmatch. Voor conclusies is het nog te vroeg, maar deze vier punten zijn toch te onthouden na de 0-9 van zaterdagavond.

1. Rustige coach

De Kroaat is een mode-icoon, maar hield het zaterdag onder de bewolkte hemel aan zee sober in een nieuw trainingspak van de nieuwe kledijsponsor Macron. Leko stond de hele tijd recht, maar hield het rustig.

2. Geen verticaal voetbal meer

“We waren de aanpak van Michel Preud’homme gewoon”, reageerde Dion Cools op de clubwebsite. “Er is een nieuwe tactische lijn. Het is belangrijk om nu goed te luisteren naar hem, want het is iets helemaal anders. Het is aanpassen, maar dat lukt wel.”

Maar wat was er dan anders? Moeilijk te zeggen, als je zo veel overwicht hebt tegen een eersteprovincialer die amper drie weken vakantie achter de rug had. En dan al zeker wanneer kleppers als Engels, Izquierdo, Refaelov en Wesley nog ontbraken en ook Van Rhijn, Rotariu, Horvath, Hubert, Mera, Immers, Masovic en Diaby nog niet present tekenden.

Leko liet niettemin in elke helft twee verschillende ploegen opdraven en telkens in de klassieke 4-3-3-opstelling. De draaiende driehoek op het middenveld sprong in het oog met een in balbezit constant infiltrerende nummer tien. Maar ook voor de buitenspelers is er een belangrijke rol weggelegd. Leko zal het graag gezien hebben, hoe een handvol goals na een geslaagde actie op de flank tot stand kwam.

Het is nu al duidelijk dat het zuivere verticale spel van Michel Preud’homme zal afgezworen worden.

3. Nieuwkomers scoren

Nog een verschil met vorig jaar: de verjongingskuur die de kern van Club de jongste weken doormaakte. Blauw-zwart rekent op Leko om de nieuwe lichting beter en volwassener te maken en ze snel te laten integreren.

In de eerste oefenpartij van dit seizoen startte enkel de bij Ajax opgeleide buitenspeler Acolatse in de basis, maar de ex-speler van Westerlo vond wel meteen de weg naar doel. In de tweede helft was het aan de amper 19-jarige Nigeriaanse spits Emmanuel Bonaventure Dennis om zich in de kijker spelen. Tegen een evenwicht missende eersteprovincialer niet zo moeilijk natuurlijk, maar wel indicatief. Zo verscheen Landry Dimata exact één jaar geleden ook aan de oppervlakte bij KV Oostende.

De pas vorige week vastgelegde Jordy Vanlerberghe kan net zo goed zo’n revelatie worden. Ook hij scoorde bij zijn debuut.

4. Club blijft populair

Of nu Preud’homme of Leko de coach is, of Timmy Simons nu op het veld staat of op de bank zit, of Club nu kampioen is of niet: blauw-zwart blijft populair. Het weer zat dan wel tegen, maar toch daagden weer dik 1.500 mensen op voor een eerste oefengalopje in de Knokse deelgemeente. Club blijft bij het publiek tot de verbeelding spreken en is een garantie op een kassucces.