9-jarige jongen die verdween op Dienst Vreemdelingenzaken is terecht

Brahim B., de 9-jarige jongen die vrijdag verdween bij de Dienst Vreemdelingenzaken is veilig en wel teruggevonden, dat meldt Child Focus op Twitter.

De jongen verdween vrijdagmiddag bij de Dienst Vreemdelingenzaken, waar hij net geregistreerd zou worden. Die dienst deed daar echter geen aangifte van. “Die jongen is 9 jaar en is dus zeer kwetsbaar. Er zijn heel wat aanwijzingen om aan te nemen dat hij er een zware tocht heeft opzitten”, zegt Depover. “Wij zijn dan ook boos dat ze de verdwijning bij Vreemdelingenzaken niet meteen gemeld hebben.”

Brahim #BAKALI is veilig en wel teruggevonden. Hartelijk bedankt voor het retweeten van het verdwijningsbericht. — Child Focus België (@ChildFocusNL) June 26, 2017

Het kind werd pas in de late namiddag als vermist opgegeven door het opvangcentrum waar hij normaal gezien naartoe moest. Dat sloeg alarm toen de jongen niet kwam opdagen. “Het centrum heeft in overleg met ons de politie verwittigd, die de zaak meteen serieus heeft genomen en een onderzoek is gestart.

Geen alleenstaand geval

In 2016 verdwenen in ons land 116 niet-begeleide minderjarigen, drie keer zoveel als het jaar daarvoor. “Sommigen beweren dat het gaat om mensen die doen alsof ze minderjarig zijn, omdat ze dan juridisch sterker staan. Maar er zijn ook heel veel écht jonge kinderen bij. We moeten die met evenveel zorg behandelen als kinderen van Belgische afkomst”, zegt Depover.