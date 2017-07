Het Great Barrier Reef is van (on)schatbare waarde: 37 miljard euro om precies te zijn

Het Great Barrier Reef, het voor de Australische kust gelegen grootste koraalrif ter wereld, heeft een economische waarde van 56 miljard Australische dollar (37 miljard euro) en zorgt voor 64.000 jobs in Australië. Het door de klimaatopwarming bedreigde rif is “too big to fail”, concludeert de stichting die het rif beschermt.

De stichting liet het bureau Deloitte Access Economics de economische waarde berekenen van het Groot Barrièrerif, dat op de Werelderfgoedlijst van Unesco staat.

Foto: BELGAIMAGE

Uit de studie blijkt dat vooral het toerisme bijdraagt aan de waarde van het koraalrif, met name voor 29 miljard Australische dollar. Het heeft ook een indirecte waarde van nog eens 24 miljard dollar. Dit gaat over de “merkwaarde” van het rif bij mensen die het niet bezochten, maar het wel kennen. De overige 3 miljard dollar omvat de waarde voor recreationeel gebruik van het rif: mensen die de kusten bezoeken of rond de koralen duiken.

Nog volgens het rapport droeg het rif in de periode 2015-16 voor 6,4 miljard dollar bij aan de Australische economie. Het zorgt ook voor 64.000 jobs in het land, waarvan de helft in Queensland, de noordoostelijke deelstaat waar het rif aan ligt.

Foto: BELGAIMAGE

Het aantal gecreëerde banen maakt van het Great Barrier Reef een grotere werkgever dan vele bekende Australische ondernemingen, waaronder Qantas Airlines, zegt Steve Sargent, de directeur van de stichting. “De waarde van het rif vertegenwoordigt twaalf keer de Sydney Opera”, zegt hij. “Dit rapport toont aan dat het Great Barrier Reef als ecosysteem, als economische pijler en als mondiale schat te groot is om te verdwijnen.”

Het Great Barrier Reef, een aaneenschakeling van koraalriffen met een totale oppervlakte dan Italië, is een van de meest biodiverse ecosystemen op de planeet. De voorbije jaren zijn de koralen enorm verbleekt. “Naar schatting 29 procent van de koralen in ondiep water in het Great Barrier Reef Marine Park is in 2016 door verbleking gestorven”, klonk het eind mei nog.