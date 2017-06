Benteke krijgt Frank de Boer als nieuwe coach, en dat maakt zijn club op een originele manier bekend

Crystal Palace stelt maandagnamiddag zijn nieuwe hoofdtrainer voor. De club heeft om 14u00 (Britse tijd) een persconferentie belegd waar de coach zijn contract ondertekent, zo maakte Crystal Palace bekend. De club postte op Twitter een filmpje waar witte rook opstijgt... uit de schoorsteen van een typische Britse fastfoodketen die beef jerky verkoopt.

Verscheidene Nederlandse media melden dat Frank de Boer bij Crystal Palace aan de slag gaat. De oud-coach van Ajax en Internazionale zou met de clubleiding een akkoord hebben bereikt over een overeenkomst voor drie jaar. De Boer was al langer in beeld bij Crystal Palace als opvolger van de aan het einde van het seizoen vertrokken Sam Allardyce. De voormalige verdediger werd in het tussenseizoen ook nog even gepolst door vicekampioen Club Brugge. De Boer ging daar echter niet op in, waarna de Kroaat Ivan Leko in het Jan Breydelstadion de opvolger werd van de vertrokken Michel Preud’homme.

Crystal Palace speelde de afgelopen vier jaar in de Premier League en eindigde afgelopen seizoen als veertiende. Dat was enigszins teleurstellend omdat de club flink had geïnvesteerd, onder meer in de komst van Rode Duivel Christian Benteke. De 26-jarige spits werd afgelopen seizoen wel clubtopschutter met zeventien treffers in veertig wedstrijden.