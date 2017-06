Verbouwing Bosuil gestart: helft van legendarische tribune van Antwerp FC ligt al plat

Antwerp FC laat er geen gras over groeien. De kersverse eersteklasser heeft pas sinds begin van deze maand de bouwvergunning voor een nieuwe hoofdtribune beet maar de afbraak van de legendarische tribune is nu al fors opgeschoten. De werken worden uitgevoerd door Ghelamco, het bedrijf van geldschieter Paul Gheysens. En dat helpt uiteraard om het vooruit te laten gaan.

Royal Antwerp Fc is de oudste voetbalclub van het land en het stadion van stamnummer 1, de Bosuil, werd al in 1923 geopend. “The Greatest Old” besliste nu om Tribune 1 af te breken en op dezelfde plek een moderne variant neer te poten. De nieuwe, hypermoderne tribune zou eind september al (deels) in gebruik kunnen genomen worden en de Bosuil een heel nieuw uitzicht geven.