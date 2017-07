“Harley-Davidson is geïnteresseerd in Ducati”

De Amerikaanse motorfietsenbouwer Harley-Davidson is geïnteresseerd in zijn Italiaanse concurrent Ducati, een dochtermerk van het Duitse autoconcern Volkswagen (VW). Gesprekken tussen Harley-Davidson en Volkswagen bevinden zich in een zeer vroeg stadium, zo meldt de Wall Street Journal op basis van ingewijden. Geen van beide ondernemingen wil commentaar kwijt op het bericht.

Er zijn al langer geruchten dat VW zijn motorfietsenmerk Ducati, dat tot VW-dochtermerk Audi behoort, van de hand wil doen. Volkswagen nam Ducati in 2012 over. Er werd toen gespeculeerd over een prijs van om en bij de 860 miljoen euro.

Audi zou volgens de Wall Street Journal nu de investeringsbank Evercore in de arm genomen hebben voor een verkoop van Ducati. De prijs zou 1,5 miljard euro bedragen. Harley-Davidson zou ernstig geïnteresseerd zijn en de Amerikaanse bank Goldman Sachs ingeschakeld hebben. Ook zou de Amerikaanse onderneming al fabrieken van Ducati bezocht hebben.