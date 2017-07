Schiphol geeft voorrang aan “trolleyloze” reiziger

Reizigers zonder bagage of met een kleine tas krijgen deze zomer voorrang bij de veiligheidscontroles op Schiphol. Daarmee wil de Nederlandse luchthaven de doorstroom van passagiers in zogeheten ‘no trolley-doorgangen’ versnellen, zo bevestigt een woordvoerder.

Steeds meer mensen reizen tegenwoordig alleen met handbagage, die ze meenemen in een rolkoffertje. Voor het inchecken van ruimbagage vragen luchtvaartmaatschappijen vaak geld, waardoor steeds meer reizigers hun spullen als gratis handbagage vervoeren. “Zo’n trolley rolt bovendien makkelijk door de luchthaven en je hoeft niet te wachten bij de bagageband op de plaats van bestemming”, aldus de zegsman. Het leidt echter wel tot meer werk bij de controles.

De proef met de versnelde doorgang begint deze week in de vertrekhallen 1, 2 en 3. Wat precies de grens is aan wat een passagier mee mag nemen, kon de woordvoerder nog niet zeggen. De speciale doorgangen zijn overigens alleen beschikbaar op de ‘piekmomenten’, als het erg druk is bij de veiligheidscontroles.