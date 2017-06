Rittenschema Tour de France ontleed: van Duitsland over België naar (atypisch) Frankrijk

Zaterdag is het zover: dan start de 104e editie van de Tour de France in het Duitse Düsseldorf, drie weken later eindigt ze na 3.516 kilometer in Parijs. Luik is op 2 juli de aankomstplaats van de tweede etappe, op 3 juli start de derde etappe in Verviers. Het is volgens Tourbaas Christian Prudhomme een atypische Tour, met slechts vijf echte bergritten (waarvan drie met aankomst bergop), negen vlakke etappes, twee tijdritten en vijf geaccidenteerde ritten: “Dit is een Tour die kan verrassen, een Tour voor durvers.” Wij ontleedden voor u elke rit in detail.

La Grande Boucle start dit jaar met een proloog van 13 km over vlakke wegen in Düsseldorf, langs de oevers van de Rijn.

Al op de tweede dag trekt de Tour weg uit Duitsland richting België, al gaat 75 procent van de etappe wel nog over Duitse wegen. De eerste rit in lijn met start in Düsseldorf, komt na 202 km aan in Luik. De finish ligt echter niet op een of andere bekende helling uit Luik-Bastenaken-Luik of de Waalse Pijl maar op de Boulevard de la Sauvenière, waar sprinters aan zet zijn.

Daags nadien volgt een Belgische start in Verviers. De derde etappe eindigt na 202 km in het Franse Longwy, op een helling van 1,6 km aan 5,8 procent, een rit voor punchers dus en die een aantal van onze landgenoten echt moet liggen, zoals Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert of Tim Wellens, maar ook een zekere Peter Sagan...

De vierde rit gaat van start in het Luxemburgse Mondorf-les-Bains, thuisbasis van de broertjes Schleck, en de aankomst ligt voor het eerst in Frankrijk, meer bepaald in Vittel waar de sprinters een tweede kans krijgen.

Daags nadien wordt opnieuw in Vittel gestart en is er een eerste aankomst bergop met de finish op La Planche des Belles Filles. Al twee keer lag er een aankomst in de Tour op die 1.035 meter hoge berg, in 2014 met Vincenzo Nibali als winnaar en in 2012 met Chris Froome die er zijn eerste Touretappe won.

Op donderdag 6 juli gaat het van Vésoul naar Troyes met opnieuw een finish voor sprinters. Daags nadien vindt ook de start plaats in Troyes, waarna het richting Les Nuits-Saint-Georges gaat, een vierde kans voor de snelle jongens, al bestaat volgens parcoursbouwer Gouvenou wel de kans dat het peloton onderweg split door waaiervorming.

Voor het eerst in 25 jaar, sinds 1992, doet de organisatie opnieuw de vijf grote Franse bergstreken aan in één Tour. Na de Vogezen is het de beurt aan de Jura met meteen stevig klimwerk: met de rit van zaterdag 8 juli naar het skioord Station des Rousses met onderweg de Côte de Viry, Col de la Joux en de Montée de la Combe de Laisia Les Molunes.

9 juli: “Iedereen is bang voor deze rit met cruciale helling”

Ook op zondag 9 juli vertoeft het peloton nog in de Jura met de moordende rit naar Nantua. Onderweg wachten vier cols, onder andere een nieuw ontdekte col (de Col de la Biche, 10,5 km aan 7,2 procent), Le Grand Colombier en de Mont du Chat, die al sinds 1974 niet meer in de Tour de France zat. “Een cruciale helling in deze Tour”, aldus Chris Froome, “iedereen is bang voor deze rit” bekende Van Avermaet. Maar er is geen aankomst bergop, de renners dalen richting Chambéry.

Dan arriveert het peloton eigenlijk in de Alpen, maar toch besloot de Tourorganisatie - al voor het derde jaar op rij - om eerst de Pyreneeën aan te doen. De renners vliegen na Chambéry naar Perigueux, waar op maandag 10 juli gerust wordt. Op dinsdag 11 juli vindt de start er plaats en wacht een overgangsrit naar Bergerac.

Op woensdag 12 juli trekken de renners naar Pau, dat al voor de 68e keer de Tour mag verwelkomen. Deze etappe is opnieuw voer voor sprinters.

Daarna volgt klimwerk in de Pyreneeën en een bergrit naar Peyragudes van 214 kilometer, “een marathon door de bergen” in de woorden van Prudhomme. Er zijn vijf cols onderweg, onder andere de Port de Balès, de Peyresourde en de tweede aankomst bergop in deze Tour naar de Peyragudes, een korte klim van 2,4 km aan 8,4 procent.

Deze lange rit wordt gevolgd door een korte, gebalde bergrit op de Franse feestdag van Saint-Girons over 100 km naar Foix met onderweg drie cols, waaronder de steile Mur de Péguère.

Greg Van Avermaet mag zich alvast opwarmen voor de rit van zaterdag 15 juli van Blagnac naar Rodez. In 2015 pakte hij er zijn eerste Tourzege toen hij Sagan klopte in de sprint bergop. De laatste 25 km gaan over exact hetzelfde parcours als in 2015.

Daags voor de tweede rustdag wacht het peloton een etappe van Laissac naar Le Puy-en-Velay in het Centraal Massief, geschikt voor aanvallers en gasten die mikken op de bolletjestrui. De rustdag gaat eveneens door in Le Puy-en-Velay.

Op dinsdag 18 juli vertrekt men op diezelfde plek en wacht een overgangsrit naar de Alpen, richting Romans-sur-Isère.

Op woensdag 19 juli zijn de klimmers opnieuw aan zet met een Alpenrit met onderweg drie legendarische beklimmingen: de Col d’Ornon, de Col de la Croix de Fer, de Col du Télégraphe, de Galibier (opnieuw in de Tour na zes jaar afwezigheid) passeren de revue. De aankomst volgt echter na een afdaling in Serre-Chevalier.

Op 20 juli wacht de rit naar de Col d’Izoard, waar voor het eerst de aankomst van een Tourrit ligt, meteen ook de derde en laatste aankomst bergop.

Een voorlaatste kans voor de sprinters is er met de verraderlijke rit op de Belgische nationale feestdag, over 220 km van Embrun naar Salon-de-Provence.

Daarna volgt een 23 km lange tijdrit - de tweede in deze Tour - in Marseille, waar de gele trui misschien nog van schouders kan veranderen. De tijdrit heeft start en aankomst in de mythische Vélodrome, is grotendeels vlak, maar onderweg moeten de renners wel aan de bak op de beklimming van Notre-Dames-de-la-Garde. Het is geleden van 1979, in het Parc Lescure in Bordeaux, dat er nog eens een etappe zal finishen in een voetbalstadion.

Na de tijdrit nemen de renners een tweede keer het vliegtuig in deze Tour voor de slotrit over 105 km van Montgeron naar Parijs. Ook de slotrit wordt speciaal want dan passeren de renners langs enkele gerenommeerde plaatsen, zoals Roland Garros, het stadion van PSG en Le Grand Palais, alvorens de rondjes op de Champs-Elysées worden afgewerkt. De winnaar wordt op zondag 23 juli gekroond op de Champs-Elysées.

Rittenschema:

Etappe 1 - 1 juli: Düsseldorf (Dui) - Düsseldorf (Dui): 13 km (tijdrit)

Etappe 2 - 2 juli: Düsseldorf (Dui) - Luik (Bel): 202 km

Etappe 3 - 3 juli: Verviers (Bel) - Longwy: 202 km

Etappe 4 - 4 juli: Mondorf-les-Bains (Lux) - Vittel: 203 km

Etappe 5 - 5 juli: Vittel - La Planches des Belles Filles - 160 km

Etappe 6 - 6 juli: Vesoul - Troyes - 216 km

Etappe 7 - 7 juli: Troyes - Nuits-Saint-Georges - 214 km

Etappe 8 - 8 juli: Dole - Station Des Rousses: 187 km

Etappe 9 - 9 juli: Nantua - Chambéry: 181 km

Rustdag 10 juli in Périgueux

Etappe 10 - 11 juli: Périgueux - Bergerac: 178 km

Etappe 11 - 12 juli: Eymet - Pau: 202 km

Etappe 12 - 13 juli: Pau - Peyragudes: 214 km

Etappe 13 - 14 juli: Saint-Girons - Foix: 100 km

Etappe 14 - 15 juli: Blagnac - Rodez: 181 km

Etappe 15 - 16 juli: Laissac Sévérac L’Eglise - Le Puy-en-Velay: 189 km

Rustdag 17 juli in Le Puy-en-Velay

Etappe 16 - 18 juli: Le Puy-en Velay - Romans-sur-Isère: 165 km

Etappe 17 - 19 juli: La Mure - Serre Chevalier: 183 km

Etappe 18 - 20 juli: Briançon - Col d’Izoard: 178 km

Etappe 19 - 21 juli: Embrun - Salon-de-Provence: 220 km

Etappe 20 - 22 juli: Marseille - Marseille: 23 km (tijdrit)

Etappe 21 - 23 juli: Montgeron - Parijs (Champs-Elysées): 105 km