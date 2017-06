Mario Balotelli heeft het naar zijn zin in Nice en verlengt contract

Mario Balotelli heeft zijn aflopende contract bij de Franse eersteklasser Nice met één seizoen tot medio 2018 verlengd, zo maakte de club zondag bekend.

De 26-jarige Italiaan vond vorige zomer onderdak in Nice, na mislukte avonturen bij Liverpool en AC Milan. In Zuid-Frankrijk vond het enfant terrible het voetbalplezier terug en was hij afgelopen seizoen in 28 wedstrijden goed voor 17 doelpunten, waarmee de spits een belangrijk aandeel had in de knappe derde plaats van Nice in de Ligue 1.

“Ondanks enkele aanbiedingen van andere clubs heeft hij financieel ingeleverd om bij ons te kunnen blijven”, laat de club weten. “Hij heeft voor het sportieve gekozen, een keuze van het hart.”

Balotelli staat bekend als ‘een voetballer met een handleiding’. Incidenten, wangedrag en gebrek aan discipline vormen de rode draad doorheen zijn carrière. Op jonge leeftijd brak de spits door bij Internazionale, waarmee hij de landstitel, Italiaanse beker, Supercup en Champions League won. Dat leverde hem in 2010 een transfer op naar Manchester City. Maar bij ‘The Citizens’ kon Balotelli zich nooit volledig doorzetten en leefde hij geregeld in onenigheid met Roberto Mancini, de toenmalige trainer van City.

Na drie seizoenen Engeland keerde Balotelli terug naar AC Milan, waar zijn prestaties opnieuw in stijgende lijn gingen en de spits een transfer naar Liverpool versierde. Maar ook zijn tweede passage in Engeland was geen succes en Balotelli werd vervolgens uitgeleend aan AC Milan.