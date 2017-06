Deze films moet u absoluut gezien hebben in juli

Er zijn weinig gezelligere dingen om te doen dan een film kijken. Thuis of in de bioscoopzaal. Daarom lijst Het Nieuwsblad elke maand de films op die je zeker moet gezien hebben in de cinema.

Despicable Me 3 (5 juli)

"It's good to be bad". Met dat motto in zijn achterhoofd zien we de immer charmante Gru in de derde film van Despicable Me. Gru, opnieuw met de stem van de hilarische Steve Carell, ontmoet deze keer zijn tweelingbroer Dru. Die heeft het net allemaal wat beter voor elkaar en verleidt zijn broer tot heel wat kattenkwaad. Gooi er weer een hele hoop humor van de Minions bij en je hebt (alweer) een beestig grappige film om eens goed voor te gaan zitten.

War for the Planet of the Apes (12 juli)

Het is opnieuw tijd voor oorlog tussen apen en mensen. Caesar en zijn primaten komen onder vuur te liggen en verliezen heel wat geliefden door de meedogenloze Colonel, gespeeld door Woody Harrelson. De apen vechten terug en dan komen Caesar en de Colonel oog in oog met elkaar te staan. In deze derde rebooth film wordt er beslist over het lot van apen en mensen, en dat van de aarde. Verwacht je aan een nieuw fantastisch spektakel op het grote scherm.

Spider-Man: Homecoming (19 juli)

Tom Holland kruipt opnieuw in de huid van Peter Parker als Spider-Man, die na zijn debuut bij The Avengers moet leren om zijn gewone leventje als student te combineren met zijn leven als superheld. Parker krijgt daarbij hulp van, jawel, Iron Man. Zijn advies: "Don't do anything stupid". Dat advies moet Spider-Man echter snel vergeten wanneer een zekere Vulture, gespeeld door Michael Keaton, opduikt. Tijd voor de beste Spider-Man film ooit? Welgekomen na de minder geslaagde laatste drie pogingen...

Dunkirk (19 juli)

Als regisseur Christopher Nolan een film maakt, is het er meestal boenk op. Denk maar aan de Dark Knight-trilogie, Inception en The Prestige. Met Dunkirk waagt Nolan zich voor het eerst aan een oorlogsfilm, waarbij geallieerde troepen uit België, Frankrijk, Canada en Groot-Britannië omsingeld zijn door het Duitse leger in Duinkerke. Wat volgt is een geïmproviseerde reddingsoperatie die van het scherm spat door de spanning. Met Tom Hardy in een glansrol en Harry Styles in een bijrol.

Cars 3 (26 juli)

Lightning McQueen begint stilaan wat ouder te worden en dreigt beetje bij beetje uit de schijnwerpers te verdwijnen met de opkomst van enkele snelle jongere racers. Nummer 95 is echter niet van plan om zich zo maar van de troon te laten stoten en gaat de strijd met de nieuwe generatie aan in deze derde film in de Cars franchise. Alweer een prachtig staaltje animatie van Pixar en een must see voor ouders met kinderen.