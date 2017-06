Jean-Paul Boëtius “komt thuis” bij Feyenoord

Jean-Paul Boëtius heeft maandag in de Kuip zijn handtekening gezet onder een contract van drie jaar bij Feyenoord. “Dit voelt als thuiskomen”, zei de speler, van wie vorige week al bekend werd dat hij terugkeerde naar zijn oude club.

“Ik ben altijd Feyenoorder gebleven”, zei de 23-jarige voetballer op de website van zijn ‘nieuwe’ club. “Maar ik ben blij nu ook weer speler van deze club te zijn. Ik ging hier destijds weg in de hoop me verder te ontwikkelen en nieuwe stappen te zetten. Het is niet geworden wat ik er van had verwacht. Dat is teleurstellend, maar ik heb er geen spijt van.”

Hij wil nu om de prijzen gaan voetballen. “We gaan eerst voor de Johan Cruijff Schaal spelen, dan wacht ons de competitie, de KNVB-beker en de Champions League. Een mooi vooruitzicht. Ik kijk er naar uit.”

Boëtius doorliep de hele jeugdopleiding van Feyenoord en maakte op 28 oktober 2012 in de thuiswedstrijd tegen Ajax een spectaculair debuut in de hoofdmacht. De vleugelspits verhuisde drie jaar later van de Rotterdamse club naar FC Bazel. Bij de Zwitserse topclub kwam Boëtius weinig aan bod. De aanvaller maakte het afgelopen half jaar als huurling bij Racing Genk wel indruk, met vijf doelpunten en zes assists in 23 wedstrijden. Toch beslisten de Limburgers de aankoopoptie niet te lichten.

Feyenoord haalt Boëtius terug als vervanger van Eljero Elia, die naar de Turkse nummer twee Basaksehir is overgestapt.