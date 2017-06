GERUCHTEN. Man United wil ver gaan voor Rode Duivel, Tottenham wil (heel veel) boter bij de vis voor Kane

Nu de transfermarkt bijna officieel opent, wordt er steeds meer gegoocheld met namen. Om ervoor te zorgen dat u de bomen door het bos blijft zien, bundelen wij elke dag de opvallendste en belangrijkste geruchten. Zo zou Manchester United graag Radja Nainggolan overhalen, en lijkt Harry Kane Tottenham niet meteen te verlaten... tenzij geïnteresseerde clubs héél veel geld neertellen.

Nainggolan naar Manchester United?

Radja Nainggolan werd vorig seizoen al vaak in verband gebracht een transfer, maar wimpelde telkens die geruchten af. “Ik ben gelukkig in Rome”, klonk het steevast bij Il Ninja. Toch hoopt José Mourinho volgens de Italiaanse pers om Nainggolan te overtuigen. Manchester United is nog steeds op zoek naar versterking op het middenveld, volgens Il Tempo ligt er een stevig contract klaar voor Nainggolan in Manchester.

De Red Devils zouden bereid zijn om Nainggolan een contract te geven van 7,5 miljoen euro per jaar, meer dan het dubbele dan wat Nainggolan op dit moment zou verdienen. Volgens Il Tempo was Nainggolan gecharmeerd door het voorstel, maar wil de middenvelder nog steeds bij Rome blijven. Eerder dit jaar probeerde Chelsea ook al Nainggolan te kopen, maar Roma weigerde een bod van 25 miljoen euro.

Wordt Kane de duurste speler aller tijden?

Manchester United vult over het Kanaal de voorpagina’s door hun interesse in Harry Kane. Volgens verschillende Britse media zou José Mourinho liever Harry Kane (Tottenham) halen dan Cristiano Ronaldo, onder andere door zijn leeftijd (23). Tottenham houdt echter steevast het been stijf als het over transfers gaat. In de weekendkranten stond dat Manchester United een bod van 115 miljoen euro voorbereidde, maar dat bedrag lacht Tottenham-eigenaar Daniel Levy weg.

The Independent weet dat Levy enkel wil luisteren als clubs het duizelingwekkende bedrag van 200 miljoen pond (230 miljoen euro) op tafel leggen... Daarmee zou Kane uiteraard de duurste speler aller tijden worden, voor Paul Pogba betaalde Manchester United vorige zomer “slechts” 105 miljoen euro.

Blijft Perisic dan toch?

Ivan Perisic (ex-Club Brugge) staat al even in de belangstelling van — alweer — Manchester United, maar het ziet er niet naar uit dat de Kroaat Inter deze zomer zal verlaten. We brachten u eerder al dat de ploeg uit Milaan het niet eens raakte over een transferprijs, nu wil ook de nieuwe trainer van Inter niet weten van een transfer. Luciano Spalletti ziet een sleutelrol voor de flankaanvaller en heeft Perisic volgens de Corriere dello Sport “van de markt gehaald”

Wat met Wayne Rooney?

Het blijft opvallend stil rond Wayne Rooney. Terwijl de Engelse spits geniet van zijn vakantie in Ibiza, zoekt zijn makelaar naarstig naar een nieuwe club. De Mirror meldt namelijk dat Rooney geen zin meer heeft in nog een seizoen bankzitten bij Manchester United. Enig probleem voor de spits: geen enkele club kan of wil zijn gigantische looneisen inwilligen. Rooney verdient bij Manchester United zo’n 350.000 euro per week, dat willen geïnteresseerde clubs als Everton (zijn ex-ploeg) niet neertellen voor een 31-jarige.

Twee Chilenen bij Bayern?

Alexis Sanchez is tot nader order nog altijd een speler van Arsenal, maar zowat alle topclubs in Europa willen de 28-jarige Chileen inlijven. Bayern München heeft zijn geheim wapen ingeschakeld, want Sanchez’ landgenoot Arturo Vidal gaf hem publiekelijk de raad om naar Duitsland te trekken. “Hij is een spectaculaire speler, en ik hoop dat hij naar de beste club ter wereld (Bayern München, red.) komt. Met hem erbij zouden we zeker nog beter worden”, aldus Arturo Vidal aan het Duitse Bild.

Stilte in Barcelona

Een maand nadat Barcelona zijn laatste wedstrijd speelde, heeft de Catalaanse club nog steeds geen nieuwe spelers aangeworven. Volgens Marca weet nieuwe coach Ernesto Valverde wel al wie hij er zeker bij wil hebben: de pijlsnelle verdediger Hector Bellerin (Arsenal) en jonge middenvelder Marco Verratti (PSG).

Het is ook een belangrijke week voor Gerard Deulofeu. De vinnige flankspeler van Everton kende een goed seizoen tijdens zijn uitleenbeurt aan AC Milan en hoopt nog steeds op een terugkeer naar Barcelona. Toen de Blaugrana hem verkochten aan Everton in 2015, werd een terugkoopclausule opgenomen in zijn contract. Die clausule verloopt vrijdag, tot dan moet Barcelona beslissen als het de 23-jarige Spanjaard (goedkoop) terug wil halen.