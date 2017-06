KRC Genk maakt vrouwelijke arts verantwoordelijk voor medische organisatie en haalt ploegdokter bij Westerlo

Na het vertrek van ploegarts Stijn Indeherberge naar PSV Eindhoven heeft KRC Genk de medische staf aangepast. Zo wordt Leonie Geukens verantwoordelijk voor de volledige medische organisatie van de club en krijgt Philip Thys, die overkomt van Westerlo, als ploegdokter de A-kern onder zijn hoede.

Leonie Geukens, tot vandaag arts van de Genkse jeugdacademie, wordt verantwoordelijk voor de volledige medische en paramedische organisatie van de club. “Door deze functie los te koppelen van de verantwoordelijkheid voor één team zal er op clubniveau kwalitatiever gewerkt worden”, klinkt het bij blauw-wit.

Ploegarts voor het eerste elftal wordt de 28-jarige Philip Thys. Hij was de afgelopen vier jaar ploegarts van de A-kern van Westerlo. Naast zijn ervaring in de sportgeneeskunde maakt Philip sinds 2013 deel uit van dokterspraktijk ‘De Dokters’ in Tessenderlo.