Word je sneller dronken op een terras in de zon?

U vraagt: "Na een paar pintjes op een zonnig terras heb ik al het gevoel dat ik een hele bak leeggedronken heb, kan dat?"

Staat u na één gin tonic op een zomerse dag al op tafel te dansen terwijl u dat anders pas na drie (of vier) exemplaren doet? “Dat kan”, zegt toxicoloog Jan Tytgat. “Maar dat is alleen maar een gevoel.”

“De vraag of je sneller dronken wordt als je alcohol consumeert in de hitte, kan je eigenlijk niet beantwoorden”, zegt Jan Tytgat, toxicoloog aan de KU Leuven. “Want het is niet meetbaar. Als je de ene dag drie pinten drinkt op een terras en de andere in een (koel) cafeetje, zal je promillegehalte normaal gezien twee keer hetzelfde zijn.”

“De mate van dronkenschap wordt bepaald door de concentratie van alcohol in de hersenen”, aldus Tytgat. “Al kan het gevoel wel anders zijn. Omdat je in de hitte meer zweet, meer uitdroogt... zul je bepaalde effecten die ook gepaard gaan met dronkenschap misschien sterker ervaren. Denk maar aan vermoeidheid, loomheid, je licht in het hoofd voelen... Dat is echter een subjectieve indruk. In principe ben je even dronken.”

Al is er mogelijk wel één klein verschilletje. “Alcohol is een vluchtige stof. Hoe warmer het is, hoe sneller ze vervliegt. Maar als alcohol een gasvorm aanneemt, kan je ze ook inademen. In plaats van dat de alcohol alleen via je darmen en maag wordt opgenomen, gebeurt het in dat geval ook via de longen. Het eindresultaat is echter hetzelfde.”