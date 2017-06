Modemuseum zet het werk van Olivier Theyskens in de kijker

De najaarsexpositie in het MoMu staat in het teken van een retrospectieve van het werk van Olivier Theyskens. Het modemuseum in Antwerpen noemt hem een van de meest intrigerende Belgische ontwerpers. "De tentoonstelling traceert zijn creatieve evolutie doorheen twintig jaar in de modewereld", klinkt het.

Ontwerper Olivier Theyskens krijgt vanaf midden oktober in het MoMu een expositie die wordt gewijd aan zijn volledige carrière tot nu toe. Tussen 1997 en 2002 stond hij aan het hoofd van zijn eigen label, maar zette het toen stop en verkaste naar Maison Rochas. Toen de eigenaar daar in 2006 de stekker uittrok, vond Theyskens een nieuwe baan bij modehuis Nina Ricci, maar ook daar trok hij in 2009 de deuren achter zich dicht. Uitteindelijk koos de eigenwijze Brusselaar ervoor in 2015 terug te gaan naar zijn eerste liefde; zijn eigen label.

"Zijn uitstekend talent voor tekenen en zijn autodidactische manier van werken geven een scherp inzicht in de verschillende aspecten van de hedendaagse modewereld: van couture tot semi-couture en prêt-à-porter collecties", klinkt het bij het MoMu.

De tentoonstelling ‘Olivier Theyskens - She Walks in Beauty’ loopt van 12 oktober tot en met 18 maart. Daarna gaat het museum omwille van renovaties een tijdje dicht.