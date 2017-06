Exact 40 jaar geleden gaf Elvis zijn laatste concert: “God zegene jullie, adios”

Elvis Presley tijdens zijn allerlaatste optreden. Enkele weken later zou de King of Rock ‘n’ Roll sterven. Foto: *

26 juni 1977. 18.000 dolenthousiaste fans troepen massaal samen voor de Market Square Arena in Indianapolis. Allemaal komen ze voor één man, niemand minder dan de King of Rock ‘n’ Roll himself. Voor zijn muziek, voor zijn looks, voor zijn ongeëvenaarde ‘cool’. De fans van Elvis Presley gillen de hele show de longen uit hun lijf. Niet beseffend dat het zijn allerlaatste show ooit zou zijn.

Het optreden begint om 20.30 uur, maar Elvis zelf komt pas anderhalf uur later het podium op. Na het voorprogramma - dat onder meer bestaat uit enkele soulzangers en een komiek - laat de 42-jarige meteen enkele van zijn klassiekers los op het publiek. ‘Jailhouse Rock’, ‘Hound Dog’, ‘Hurt’... Ze passeren allemaal de revue. Afsluiten doet hij met ‘Can’t Help Falling in Love With You’. Op dat moment - ongeveer 80 minuten later - is bijna iedereen in de zaal al verliefd geworden op hem.

Bijna iedereen. Want hoewel de fans de hele show lang uitzinnig zijn, reageren de aanwezige muziekrecensenten heel wat minder enthousiast. “Elvis Presley heeft gisteravond weer een gillende bende naar BananaLand geleid”, schreef criticus Zach Dunkin een dag na het optreden in de Indianapolis News. “De vraag is alleen: waarom was iedereen zo enthousiast? Elvis zelf was dat allerminst. Voor het geld hoeft hij het niet meer te doen en de prestige van een topconcert interesseert hem duidelijk niet meer. Dat de verkopers de show meermaals verstoorden om te dure merchandise aan te prijzen, vergalde het hele gebeuren nog meer.”

Het laatste nummer:

“Nochtans: hij kan het wel als hij wil. Zijn beste nummers van de avond waren Hurt en zijn versie van Bridge over Troubled Water. Ook al moest hij zijn teksten van een papiertje aflezen. Maar als hij zo ongeïnteresseerd blijft, wordt het hoog tijd dat zijn fans opstaan, zijn gedrag niet langer tolereren en meer eisen van hun idool. Zij weten ook dat hij beter kan.”

Jammer genoeg kreeg Presley nooit meer de kans om beter te doen. Hoewel hij het concert eindigde met de woorden “We zullen elkaar opnieuw ontmoeten. God zegene jullie, adios”, zou hij nooit meer op een podium staan. Na het concert in Indianapolis laste Elvis een pauze in in zijn tournee om terug te keren naar zijn landgoed in Graceland. Daar overleed hij zes weken later - op 16 augustus 1977 - aan hartfalen, vermoedelijk veroorzaakt door jarenlang misbruik van medicijnen.

De King of Rock ‘n’ Roll was amper 42.